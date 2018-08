“Golovkin ha ganado mucho dinero por mí”: “Canelo” Álvarez

La guerra de declaraciones previo a la gran batalla que sostendrán el boxeador jalisciense Saúl “Canelo” Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin continúa y en esta ocasión fue el púgil tapatío quien lanzó un golpe directo a su adversario al mencionar que no entiende su enojo, ya que ha ganado dinero gracias a la fama que Álvarez le ha otorgado.

Esto se hizo público gracias al trabajo especial realizado por la cadena HBO como parte de la previa del combate que se realizará en Las Vegas. En esta entrega, “Canelo” es cuestionado sobre su rivalidad con el noqueador del momento, con quien empatara los cartones hace un año en su primer enfrentamiento.

“Sé que están molestos, pero no sé por qué, ya que soy yo quien les ha hecho ganar tanto dinero. Dicen que no se preocupan por eso. Dicen que no pelean por eso, pero eso es lo primero por lo que pelean: el dinero, el dinero. No hay nada más que les importe. Es hipócrita para ellos decir lo contrario”, comentó.

El boxeador jalisciense agregó que esta pelea ya se volvió personal, por lo que será agresivo e inteligente para poder quedarse con los cinturones que lo acrediten como el campeón mundial peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Internacional de Boxeo.

“Verán a un Álvarez agresivo en esta pelea. Esta pelea se ha vuelto personal. Usaré esto a mi favor, obviamente con inteligencia, para esta batalla. La cordialidad que tuvimos, no en el ring pero fuera de él ha terminado por muchas cosas. Debido a las muchas veces que abrieron la boca. Todos saben que no me gusta hablar mucho. Es uno de esos momentos donde, bueno, tengo mi forma de ser, me enfado, pero sé cómo controlarme, aunque la cordialidad entre nosotros ha terminado”, concluyó.

NM