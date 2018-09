Golovkin está poniendo pretextos de perdedor: "Canelo" Álvarez

A falta de pocos días para la pelea entre el jalisciense Saúl "Canelo" Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin, la guerra de declaraciones no ha parado un solo momento y ahora fue el púgil mexicano quien declaró que su contrincante y su equipo han comenzado a poner pretextos que los hacen ver como perdedores antes de subir al ring.

"Querían poner una barrera en el vestidor, porque según eso hacemos mucho ruido y además estamos a un costado de ellos. Han sido demasiadas excusas, los perdedores piensan así, empiezan a poner pretextos por cualquier mínimo detalle"

En entrevista para la cadena ESPN Deportes Radio, el boxeador oriundo de Juanacatlán aseguró que el staff de Golovkin ha puesto excusas por todo, incluido el tema de la cercanía de los vestidores y hasta los himnos nacionales.

"Querían poner una barrera en el vestidor, porque según eso hacemos mucho ruido y además estamos a un costado de ellos. Han sido demasiadas excusas, los perdedores piensan así, empiezan a poner pretextos por cualquier mínimo detalle. Ahora hasta pusieron queja sobre los himnos nacionales, demasiadas quejas que sólo hacen quienes son perdedores, ya está subiéndose con esa mentalidad".

Álvarez Barragán agregó que se encuentra completamente listo para afrontar la semana previa a su combate del 15 de septiembre en Las Vegas. Además, señaló que ya cuenta con la estrategia definida para no cometer los errores del combate anterior.

"La primera pelea nos ha dado la pauta para saber qué es lo que podemos hacer o que es lo que hicimos mal para poder mejorarlo. Puedo hacer muchas cosas que no hice en la primera pelea y adaptarlas a mi estrategia. Puedo hacer muchísimas cosas más. Creo que tuve lapsos neutrales en los que no pude conectar cuando me quitaba golpes, me quedé mucho en las cuerdas, aunque me sintiera cómodo. Esos errores son los que no debo cometer".

"Canelo" continúa con su preparación en la ciudad de San Diego, California y será a inicios de la semana próxima cuando arribe a Las Vegas.

JM