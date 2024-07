Era julio de 2021, el golfista Carlos Ortiz se estrenaba en unos Juegos Olímpicos durante las primeras tres rondas se mantuvo en puestos de medallas. Todo parecía indicar que el jalisciense obtendría una presea en Tokio; sin embargo, todo cambió para la cuarta y definitiva ronda, en la que del tercer lugar cayó hasta el 42.

Hoy, tres años después, Ortiz tiene una oportunidad de oro. Estará presente en París para vivir una segunda experiencia olímpica y lo hará con el respaldo de un año exitoso. A principios de este 2024, se coronó en el International Series de Omán y en junio pasado obtuvo su primer campeonato de LIV Golf en Houston. Ortiz Becerra reconoce que vive un gran momento y ponerle la cereza al pastel significaría poder ganar de una medalla en Juegos Olímpicos.

“Conseguir una medalla sería lo que corone este año. Después de lo de Tokio, la verdad es que sí me quedó como una revanchita que tengo con los Juegos Olímpicos y sobre todo porque nos tocó en pandemia y ahora este año digamos que son normales y va a ser de otra experiencia.”

“Por el golf que estoy jugando y el nivel de madurez que tengo, sé que estoy mejorando más en la parte técnica. La experiencia es algo muy importante, no sólo en el golf, sino en todos los deportes, y obviamente yo siento que ahorita estoy en mi mejor nivel. Estoy contento y emocionado de estar en Juegos Olímpicos y representar a México otra vez”, dijo el Ortiz.

A lo largo de estos 10 años de trayectoria, múltiples han sido los altibajos que se le han presentado al tapatío, mismos que le dejaron significativos aprendizajes para poder disfrutar de las victorias que hoy en día puede gozar, sabiendo que la preparación es primordial y debe ser continua para cualquier competencia.

“Cada momento me ha hecho lo que soy, así sea bueno o malo. No es que uno sea mejor que el otro, la verdad ahorita me siento feliz y no es porque esté jugando bien o mal, siento que es porque he entendido que hay altibajos. Gracias a las épocas complicadas, he podido llegar mejor preparado a las épocas donde he sabido aprovecharlas para que sean buenas.”

“Trato de prepararme y ganar y dar lo mejor en cada torneo que juegue. Mi preparación siempre es la misma, así juegue en la Gira Mexicana, en LIV, en un Major o en los Olímpicos. Trato de hacerlo lo más parecido posible, creo que es la mejor manera para que cuando llegue el momento no cambie nada realmente”, agregó Carlos.

Ortiz verá actividad en la capital francesa del 1 al 4 de agosto, días en los que algunos de los mejores golfistas del mundo competirán en los Juegos Olímpicos por una medalla. Esta será la tercera ocasión consecutiva que este evento multidisciplinario integre al golf a su calendario.

En la presente temporada de LIV Golf, Ortiz puede presumir de haberse coronado en Houston. AFP

Las cifras

6 de los 10 torneos en los que Ortiz ha terinado en la presente temporada de LIV Golf, lo ha hecho dentro de los primeras 15 posiciones de la clasificación final.

161 torneos del PGA Tour en los que el golfista tapatío participó en su trayectoria en la principal gira de golf. Ortiz Becerra libró el corte en 92 de dichos certámenes.

6 títulos cuenta Ortiz como golfista profesional, trayectoria que arrancó desde 2013; en el presente 2024, el golfista jalisciense ha conquistado dos de esos campeonatos.

CT