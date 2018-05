Germán Sánchez no quiere “dedazo”

Ser doble medallista olímpico no le basta a Germán Sánchez para querer acaparar todos los reflectores. Hoy que está recuperándose de la lesión que padeció alrededor de su ojo izquierdo y no puede asistir a los filtros que definirán a la Selección mexicana que acudirá a Barranquilla 2018, el “Duva” señaló que no quiere que le otorguen un lugar en la delegación sólo por su trayectoria.

“Si no estoy bien de aquí a la fecha que haya para hacer una inscripción o algo así, yo no voy a mover nada, no voy a exigir algo".

Aunque tampoco se descarta de esta competencia, el clavadista tapatío aseguró que no le parecería correcto entorpecer el proceso de otro atleta que sí haya ganado su boleto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“Si no estoy bien de aquí a la fecha que haya para hacer una inscripción o algo así, yo no voy a mover nada, no voy a exigir algo. No es solamente ir y competir, todo lleva una preparación, si yo no pude hacerla no tendría caso".

“También he estado del otro lado y lo veo por los demás competidores, quizá mi lesión es buena suerte para ellos y mala para mí, pero a final de cuentas cada quien hace su camino. Quizá es la oportunidad de su vida para alguien, quizá aquí comience a despuntar alguien. Me ha pasado estar en sus zapatos y que lleven a alguien por dedazo, se siente mal. Ayuda que sea doble medallista olímpico, hay una confianza, pero tampoco pido que me den todo sólo por ser el ‘Duva’, las cosas se deben de ganar”, expresó Sánchez.

Si bien todavía no se cierra la posibilidad de que Germán acuda a Barranquilla este año, el clavadista dejó en claro que las competencias más determinantes para él vendrán hasta 2019, año en que se disputarán las justas que otorgan plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Yo espero el Campeonato Mundial de Natación del siguiente año, ese es el que da el pase a los Juegos Olímpicos, eso es más importante. El que no pase ahí tendría que ir a la Copa del Mundo de 2020, donde se buscan los últimos boletos a Tokio”, finalizó el “Duva”.

Este Campeonato Mundial de Natación, el cual es esperado con ansias por Germán Sánchez, se realizará en julio de 2019 en la ciudad surcoreana de Gwangju. Ahí comenzarán a otorgarse las plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio.

EL DATO

Fuera del agua

Como parte de su recuperación, Germán Sánchez debe mantenerse fuera del agua por lo menos una semana más.

SABER MÁS

Segundo control

Este fin de semana se realizará en Yucatán el segundo control técnico para definir a la Selección mexicana que representará al país en Barranquilla 2018. A inicios de abril se realizó el primero de estos filtros en la ciudad de León, Guanajuato.