MLB: Resultados de las Series de Campeonato

Blake Snell permitió un solo corredor en base en ocho entradas sin carreras antes de que el bullpen de Los Ángeles apenas aguantara en la novena, ya que los Dodgers abrieron la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con una victoria de 2-1 sobre los Cerveceros de Milwaukee.

Freddie Freeman conectó un jonrón solitario para Los Ángeles, rompiendo un empate sin carreras en la sexta entrada.

Blake Treinen ponchó a Brice Turang con las bases llenas para terminar el juego.

El segundo juego de la serie al mejor de siete es hoy por la noche, con Yoshinobu Yamamoto lanzando para Los Ángeles y el dominicano Freddy Peralta comenzando para Milwaukee.

Los Marineros viajan a Seattle con la serie contra los Azulejos 2-0 a su favor. EFE/E. Lima

Otra victoria más para Seattle

Los dominicanos Julio Rodríguez y Jorge Polanco conectaron jonrones de tres carreras, Josh Naylor añadió un cuadrangular de dos y los Marineros de Seattle tomaron una ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana al vencer 10-3 a los Azulejos de Toronto.

Seattle, el único equipo de las Grandes Ligas que nunca ha sido anfitrión de un juego de la Serie Mundial, se dirigió a casa para el tercer juego el miércoles necesitando dos victorias más en la serie al mejor de siete para terminar con esa sequía.

Toronto tuvo seis hits, solo uno después de la segunda entrada, y terminó con ocho imparables en los primeros dos juegos. La estrella de los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr., se fue de 3-0 con una base por bolas y no ha bateado de hit en la serie.

