Gerardo Espinoza detalla reporte para dirigencia

La plantilla del Atlas ya se encuentra de vacaciones, estarán regresando a los trabajos el próximo 28 de mayo, para comenzar la preparación de cara al torneo Apertura 2018, pero el técnico Gerardo Espinoza no tiene asueto y se encuentra alistando detalles que entregará a la directiva, como el reporte puntual de lo que se hizo en las últimas cinco jornada.

El “Loco” manifestó que le gustaría mucho escuchar por parte de la directiva que tendrá continuidad y lo nombren de manera oficial técnico para el Apertura 2018.

Atlas terminó con una racha de cinco partidos sin conocer la derrota en el cierre de campeonato, y de los 15 puntos en disputa, lograron rescatar 11.

“Me reuniré con el presidente, yo le había pedido antes que me dejara terminar el torneo. Trabajamos bien hay buenos números, buenas cuentas. Me sentí como el técnico actual, enfocado y con muchas ganas. Siempre aspira uno a mantenerse en el cargo, pero el día a día es lo que me ha llevado a estar aquí”.

Destacó el “Loco” la colaboración de cada uno de sus jugadores para cerrar filas en el tiempo que estuvo dirigiendo al equipo, la única meta que les faltó fue ganar un encuentro de visitante, pero el cierre ayudará a algunos en la evaluación que entregará.

“Fue un grupo sólido, recompuso un camino complicado y les doy respaldo a todos ellos. Ya tomaremos determinaciones, valoración de elemento por elemento, viendo lo que sucedió en el torneo. Cuidé muchos detalles para que todo saliera bien, que la afición estuviera contenta, que el club vuelva a vivir una gran época, ese es mi sueño. Tenemos que comenzar a pelear por títulos”.

La ilusión que tiene el joven entrenador, es continuar por el mismo camino, aprendiendo y dando lo mejor para que este Atlas, logren lo que tanto ha soñado la “fiel”, ser campeones.

“Tenemos que aspirar a cosas importantes, definitivamente. Me da energía pensar eso, si ya lo logramos en la etapa corta más adelante debemos aspirar a continuar por ese camino”.

GC