México se despide de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

En juego de eliminación directa, el Swing Perfecto de Chihuahua fue superado por el representativo japonés 6-0

éxico se fue en blanco ante los nipones en duelo de eliminación directa. ESPECIAL

El sueño mexicano terminó en Williamsport. Con una dolorosa blanqueada (6-0) frente a Japón, el Swing Perfecto de Chihuahua dijo adiós a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas.

Un episodio bastó para que los nipones pusieran la balanza en su favor y pulverizaran las ilusiones tricolores, que llegaron con los ánimos a tope tras vencer a Panamá en un duelo cargado de emoción y esperanza.

Apenas en el primer inning, el ánimo azteca sucumbió con el rally de cuatro carreras que armó Japón. Yushi Yamamoto, el mejor del juego, impulsó a Taisuke Someya para poner la primera rayita; Tensei Yazawa pegó un cuadrangular de tres carreras que silenció a la afición mexicana.

Duro golpe para los de Chihuahua, que intentaron sobreponerse en distintos pasajes del encuentro, pero los esfuerzos eran en vano: cinco elementos quedaron en base y el abridor Yushi Yamamoto sumó ocho ponches para firmar una soberbia exhibición tanto en el montículo como con el madero, mostrando temple y categoría de gran prospecto.

Por si existían dudas del MVP del partido, Yamamoto las disipó con un cuadrangular en el quinto episodio. El pequeño talentoso se voló la barda y además impulsó a Ritsugu Furusato para ampliar la ventaja.

El palazo de vuelta entera de Yushi puso cifras definitivas en la pizarra y sentenció el adiós de México, que se mantuvo estoico en el diamante hasta el final, luchando con entrega pero con pocos resultados concretos.

Así, con dos victorias y dos derrotas, se despidió el pequeño combinado tricolor de Williamsport. 

