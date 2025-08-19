Plata para México en clavados sincronizados de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

La delegación mexicana de clavados sumó una medalla más a su destacable desempeño en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. En el último día de competencias de saltos acuáticos, la dupla conformada por el jalisciense Kenny Zamudio y el neoleonés Emilio Treviño, se adjudicó la medalla de plata en la prueba de sincronizados desde la plataforma de 10 metros.

La pareja mexicana estuvo muy cerca de cerrar con broche de oro y llevarse el primer lugar, sin embargo, no pudo igualar la actuación casi perfecta que realizaron los canadienses Benjamin Tessier y Matt Cullen, quienes dominaron la competencia de principio a fin para proclamarse campeones panamericanos.

En todo momento, Zamudio y Treviño estuvieron pisándole los talones a Tessier y Cullen. Pero, desafortunadamente, los clavadistas aztecas no lograron sacarle provecho a su ejecución de mayor grado de dificultad.

La pareja canadiense ocupó el primer lugar a lo largo de las seis rondas y la esperanza para los mexicanos recaía en su último clavado que fue el más difícil de toda la competencia con 3.7 grados de dificultad, ninguna otra pareja presentó algo similar. Para mala fortuna, Kenny y Emilio no consiguieron la sincronización necesaria, e incluso, Treviño entró al agua ligeramente corto, lo que les costó la presea dorada.

El podio se conformó con los canadienses en lo más alto gracias a los 413.46 puntos que acumularon; mientras que, México les siguió con 380.01 unidades para llevarse la plata y los cubanos Bernaldo Arias y Carlos Ramos se colgaron el bronce con 350.07.

La medalla de plata conseguida por Zamudio y Treviño representa no solo el cierre de una exitosa participación para la delegación mexicana, sino también el reflejo del talento joven y la proyección internacional de las nuevas generaciones de clavadistas en México.

A pesar de no haber conseguido el oro en esta última competencia, la delegación tricolor quedó en primer lugar en la disciplina al conseguir 12 preseas en total, repartidas en cuatro oros, seis platas y dos bronces, reafirmando su dominio y manteniéndose como una de las potencias en este deporte.

