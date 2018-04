Garbiñe Muguruza debuta con triunfo en el Abierto de Monterrey

La española Garbiñe Muguruza, primera favorita, necesitó hoy solo 47 minutos para vencer por 6-1, 6-1 a la mexicana Renata Zarazúa en el debut de ambas en el Abierto de Tenis de Monterrey, torneo Internacional de la WTA.

"Estoy demasiado contenta porque me encanta jugar en Monterrey donde tan bien me tratan; es mi tercera vez en esta ciudad pero en las anteriores no había podido ganar un partido".

En una disertación de buen tenis con 18 tiros ganadores, Muguruza, tercera del ránking mundial, se levantó de un despiste en el primer set y pasó por encima de la rival de 20 años, 228 de la lista mundial.

Con entradas a la red, Muguruza quebró de corrido en el primer juego, pero la mexicana se plantó bien en el fondo de la cancha y espero por los errores de la española, que llegaron, con lo que la alcanzó en el segundo "game".

A partir de ahí la favorita mostró un gran rendimiento con su revés a dos manos, hizo tres rompimientos consecutivos, y ganó la manga por 6-1.

Siguió embalada en el segundo set en el que fue letal con su servicio, manejó bien su potente "drive" y quebró par de veces para ponerse delante por 5-0. Parecía una barrida, pero Zarazúa reaccionó y con un elegante "passing shot" y un "ace" mantuvo su saque, lo cual solo retrasó par de minutos su derrota porque Muguruza volvió a mostrar la efectividad de su servicio y ganó otra vez por 6-1.

"Estoy demasiado contenta porque me encanta jugar en Monterrey donde tan bien me tratan; es mi tercera vez en esta ciudad pero en las anteriores no había podido ganar un partido", dijo la española.

En octavos de final, Muguruza enfrentará el jueves a la estadounidense Alison Riske, 89 del mundo.

Hoy la campeona olímpica puertorriqueña Mónica Puig, quinta favorita, derrotó por 6-3, 6-3 a la estadounidense Nicole Gibbs y accedió a la fase de las 16 en la que enfrentará a la suiza Stefanie Voegele, ganadora por 6-3, 6-4 de la eslovaca Dalila Jakupovic.

La mexicana Ana Sofía Sánchez se convirtió en la primera tenista de su país en ganar un partido en la historia del Abierto al vencer por 6-3, 4-6, 6-4 a la estadounidense Usue Arconada. Mañana la tenista 302 del mundo, jugará contra la estadounidense Sachia Vickery, 91 del ránking.

Una de las mejores demostraciones de este martes la tuvo la húngara Timea Babos, al superar por 6-3, 6-4 a la checa de 19 años Marie Bouzkova, quien por momentos enseñó su buen tenis y obligó a la cuarta favorita del torneo a mostrar su mejor tenis.

En la primera magna Timea hizo un quiebre en el octavo juego, suficiente para ganar el set, pero en la segunda encontró más resistencia por parte de Bouzkova; la húngara hizo un rompimiento en el séptimo juego y la rival respondió y empató 4-4.

Babos insistió con sus potentes golpes y quebró de nuevo para, después de confirmar, asegurar el triunfo.

Timea jugará en octavos de final contra la británica Naomi Broady, vencedora por 6-3, 6-7(5), 6-2 de la canadiense Carol Zhao.

La estadounidense Danielle Collins le ganó por 6-1, 6-3 a la colombiana Mariana Duque y el jueves enfrentará a la ucraniana Lesia Tsurenko, segunda sembrada.

Mañana se jugará la tercera jornada con el inicio de los encuentros de octavos de finales.