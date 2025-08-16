Después de hilar su segunda derrota consecutiva y tras únicamente conseguir tres puntos de 12 posibles, el estratega de Chivas, Gabriel Milito, aseguró que, para salir de esta mala racha que vive su equipo necesitan hombría, luego de reconocer que están golpeados y con la confianza baja.

"Uno debe hacerse responsable y seguir revisando esos errores para mejorar. Estamos en la situación en la que estamos, haciéndonos responsables. Siempre seré el primero y ahora tiene que aparecer lo mejor de cada uno".

“Anímicamente podemos estar golpeados y con la confianza baja, pero para corregir debe venir la hombría, y la tenemos. Confío a muerte en el equipo, en los jugadores; todos son buenos. Trabajar, trabajar, y no hay otra. Entender la situación y tener calma para poder analizar las cosas y ver por qué los resultados son los que son", señaló.

De igual manera, consideró que es normal que haya críticas ante el mal momento que vive su equipo, ya que saben convivir con la presión. Sin embargo, enfatizó que no pueden existir dudas dentro del plantel, por lo que ahora solo queda corregir y mejorar.

"Trabajamos para ganar y, cuando no ganas, te afecta el resultado y también el juego. Pero debemos saber convivir con la presión; somos gente de futbol. No nos dedicamos a esto desde hace poco tiempo. Como jugador y entrenador, he pasado muchas veces por esta situación en mi carrera y sé que se logra salir. Es normal que se dude de todo, que haya críticas hacia todos. Lo que internamente no podemos hacer es dudar, sino corregir y mejorar", concluyó.

Al final, reconoció que tanto a él como a su equipo les costó tener el dominio del partido. "Por supuesto que imaginábamos otra producción del equipo en el primer tiempo. De todos los partidos jugados, este fue el de mayor dificultad para dominar y generar peligro. En líneas generales, la producción del equipo estuvo por debajo de lo que habíamos hecho. Mismo resultado, pero futbolísticamente nos costó tener el dominio del partido", concluyó.

SV