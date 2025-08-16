Charros de Jalisco en situación crítica; Sultanes logra igualar la serie

De poder conseguir una histórica barrida a correr el riesgo de quedar eliminados, los Charros de Jalisco se encuentran en una situación crítica. Este sábado, la novena de Benjamín Gil sufrió otro revés ante los Sultanes de Monterrey, luego de caer en el sexto juego por una pizarra de 6-7 y que los regios lograran igualar la serie 3-3, poniéndose a un paso de lograr una heroica voltereta para avanzar la siguiente instancia de la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Béisbol.

Enfrentando a Monterrey, la novena jalisciense parecía tener una ventaja más que cómoda tras los primeros encuentros. La posibilidad de barrer la serie estaba sobre la mesa, pero la escuadra regiomontana se aprovechó de los propios errores de su rival. El sexto juego, disputado en un ambiente de tensión y expectativa desde el Walmart Park, resultó decisivo para la narrativa de la serie.

Uno de los aspectos más determinantes en el encuentro fue el desempeño de Luis Iván Rodríguez en la lomita. El “shocker” cargó con gran parte de la derrota al tolerar cinco carreras, tres de ellas derivadas de jonrones. Esta actuación dejó en evidencia las débiles serpentinas por parte de Rodríguez, quien solo tuvo una entrada y un tercio de labor.

Pese a verse superados ampliamente, la ofensiva de Jalisco pudo encontrar un rayito de luz y esperanza. En el quinto inning, un rally de seis rayitas le permitió a Charros darle la vuelta. Donny Sands y Willie Calhoun gestaron la respuesta visitante con un par de cuadrangulares, a la fiesta de carreras se sumaron Mateo Gil con un sencillo productor y Johneshwy Fargas con otro batazo que mandó a Josh Stowers a tierra prometida.

El bullpen de Jalisco había estado a la altura, hasta que tocó el turno de Miguel Aguilar, quien en apenas un capítulo sobre la loma, concedió dos carreras de Monterrey con las que se consumaron la tercera victoria consecutiva para los norteños.

Ahora, todo se definirá en un crítico y crucial séptimo compromiso, el cual se disputará este domingo 17 de agosto a las 18:00 horas. Los Charros tendrán que ganarlo o, de lo contrario, se estarán despidiendo de la campaña.

