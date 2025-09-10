GDL Open 2025: Lluvia reaparece y pone pausa al juego entre Stephens y Stefanini

La lluvia volvió a hacer de las suyas por segundo día consecutivo en el GDL Open AKRON 2025 WTA 500 y no permitió conocer el desenlace de un duelo sumamente emocionante que protagonizaron la estadounidense Sloane Stephens y la italiana Lucrezia Stefanini, mismo que cerraba las acciones de la jornada de este martes.

Cuando el juego se encontraba en un momento crucial, una ligera precipitación comenzó a caer, provocando su interrupción. En un principio, la jueza determinó dar unos minutos para esperar a que el agua diera tregua, sin embargo, al ver que no cedió, se decidió suspenderlo oficialmente y tendrá que reanudarse este miércoles no antes de las 15:00 horas en el estadio principal del Complejo Panamericano de Tenis.

Stefanini era quien llevaba la ventaja, tras quedarse con el primer set por 6-4. La italiana comenzó de manera agresiva y quebró el saque en un par de ocasiones de la estadounidense para tomar la delantera temprano en el encuentro.

Pero para el segundo set, Stephens tuvo una reacción oportuna que parecía estar encaminada a alargar el compromiso a un tercer episodio porque, justo cuando la lluvia comenzó a caer, la norteamericana iba ganando 5-3.

Ahora, el final tendrá que conocerse hasta este miércoles, donde se sabrá si Stefanini podrá recuperarse, tras ese revés que sufrió en ese episodio dos o si Sloane continuará construyendo una remontada.

En otro resultado, la australiana Storm Hunter, quien se ubica en el lugar 1269 del ranking mundial, venció a la checa Katerina Siniakova, número 78 del mundo, por parciales de 7-6, 4-6 y 6-3 en un juego que duró dos horas y media.

