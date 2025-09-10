Miércoles, 10 de Septiembre 2025

Temporada Grande: Corridas en la Plaza de Toros Nuevo Progreso

Inicio de la Temporada Grande 2025 

Por: Claudio Jimeno

vana Guerra, Andrés Sánchez y Greta Ontiveros en el inicio de la Temporada Grande 2025 de la Plaza de Toros Nuevo Progreso. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Pablo Moreno. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Roberto Morales. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Christian Frey Casillas. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Martha Estabillo, Martha Barba Y Cristina Barba. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Óscar Ramírez y Lorena Urrea. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Juan Cristóbal García Vivanco y Octavio Casillas. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Franz Voss y Esther Parra. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Iñaki Enriquez y Leslie Orozco. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Salvador Martínez de la Torre. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Eduardo Villaseñor y Gabriela García. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Regina Martínez y Cristóbal Padilla. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Juan Diego Mendoza y Fernando Mendoza. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Elsa Romero y Francia Casillas. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ricardo Suro y Arnulfo Martínez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Con cerca de cuatro mil personas en los tendidos, arrancó la Temporada Grande 2025 en la Plaza de Toros Nuevo Progreso. El único espada que logró tocar pelo fue Diego Sánchez, quien se llevó una oreja tras una faena templada y de buen ritmo a Renaciente, ejemplar de la ganadería Santo Toribio. La estocada certera le aseguró el premio. Con su segundo, Cristero, mostró voluntad sin alcanzar redondez.

La tarde también quedó marcada por el doble capítulo del madrileño Fernando Robleño, que debutó en Guadalajara y, a la vez, se despidió tras 25 años de alternativa. Con el primer toro dejó destellos de calidad, aunque la faena fue a menos; en su segundo turno, con Campirano, tuvo una actuación discreta que el público reconoció con salida al tercio.

El tercer espada, Fermín Rivera, no tuvo fortuna y sus dos toros pasaron sin trascendencia. El encierro de Santo Toribio cumplió en presencia y comportamiento, siendo los tres primeros toros los que ofrecieron mayores posibilidades.

LEE: Diego Sánchez se alza como triunfador en el arranque de la temporada grande de la Nuevo Progreso

Evento: Inicio de la Temporada Grande 2025.

Fecha: Domingo 7 de septiembre.

Lugar: Plaza de Toros Nuevo Progreso.

Hora: 4:30 pm

