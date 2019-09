Futbolistas de Veracruz no se han quejado con Bonilla por adeudos

Cuando Enrique Bonilla estuvo en el vestuario de Veracruz, le dijo a los jugadores que se quejaran si es que había adeudos de parte de la directiva.

No fue así, pero las puertas de la Liga están abiertas. "Como sabrás, como ya lo he dicho, como lo han sacado en sus respectivos medios. Estuve personalmente en el vestidor del Veracruz, en sus vestidores, con los jugadores, con el cuerpo técnico, estuvo el presidente de la AMF Pro Álvaro Ortiz, les pedimos que no dejaran que la situación cual fuera, creciera, que mi teléfono está abierto para ellos y para cualquier jugador, estamos pendientes y esperando que expresen su sentir".

No se puede actuar si no hay queja. "De oficio no podemos actuar, no sabemos si han cobrado o no han cobrado, no me dicen. Fui al vestidor, les pedí que acudan a nosotros. Más allá son puras especulaciones, no puedo obtener más lo que ellos me digan".

"La administración se comprometía ayudar hasta el límite de lo establecido en el reglamento y ellos se comprometían a abrir el canal de comunicación con la presidencia, ese es el acuerdo al que llegamos y estamos en ese paso".

AJ