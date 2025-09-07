Charros de Jalisco, adelantado a su proyecto original en verano

Ni en los pensamientos más positivos, los Charros de Jalisco se imaginaron clasificarse para la Serie del Rey en su segundo año de regreso a la Liga Mexicana de Béisbol. Por ello, el hecho de estar a las puertas de pelear por su tercer título de la competencia enaltece lo realizado por Benjamín Gil y sus dirigidos.

En entrevista con El Informador, Luis Alberto González, director general de la novena albiazul, confesó que clasificarse a Playoffs era el principal objetivo del equipo en la presente campaña, pero haberse metido hasta la última serie de la temporada, fue una muestra de que el proyecto deportivo está adelantado a lo que originalmente se plantearon.

“Sinceramente, no estaba presupuestado llegar a la Serie del Rey en esta temporada. Sabíamos que era un proceso que había que ir desarrollando para tener al equipo que queríamos y estar compitiendo por el campeonato. La primera temporada, claramente, nos quedamos fuera de los playoffs y con un equipo que sabíamos que no era suficientemente competitivo.”

“Para esta segunda temporada hicimos muchos cambios y desde el principio nos dimos cuenta de que era un equipo que sí estaba listo para competir, aun cuando fuimos algo irregulares en la temporada regular. También nos dimos cuenta de que en el cierre, el equipo se vio mucho mejor y claramente en Playoffs nos ha dado los mejores resultados. Estamos muy contentos de estar aquí, aunque sabemos que estamos un poco adelantados de nuestro proyecto original”, señaló el director.

Dentro de la directiva jalisciense, saben que el equipo no figuraba entre los más fuertes en este verano. Sin embargo, Luis Alberto González le otorgó el crédito a Benjamín Gil y su cuerpo técnico de convertir a Charros en un claro aspirante al título.

“Benjamín, junto con su cuerpo técnico, son grandes motivadores, saben comunicarse muy bien con los jugadores tanto mexicanos como extranjeros y sacan la mejor versión de cada uno de ellos. Hay que ser realistas, en el papel, hombre por hombre, el equipo de Charos en este verano no es el equipo más talentoso de la LMB, pero en conjunto sin duda han logrado ser mejores que en lo individual.”

“Algo muy importante es que Benjamín es que tiene una estrategia de juego muy definida, y esa estrategia está basada en tener un gran staff de picheo, mucha velocidad en las bases, y una gran defensa. Esa es la forma en que Benjamín ha construido este equipo para ser competitivo”, agregó Luis Alberto.

Finalmente, respecto al enfrentamiento que sostendrán ante los Diablos Rojos del México, el director aseguró que, no hubiese existido un mejor duelo que el que van a sostener Jalisco y Ciudad de México. Dejando claro que, en esta ocasión, no hay un claro favorito.

“Diablos es una organización que ha hecho las cosas muy bien, pero en el terreno del juego, hoy en día no va a haber favoritos. Yo te garantizo que Charros viene a competir al tú por tú, no importa quién hubiera sido el contrincante. Qué bueno que es Diablos porque queremos enfrentar a los mejores y yo creo que la gran ventaja de todo esto es que la fanaticada de Jalisco va a poder vivir el mejor béisbol que hay en México. Creo que es una final soñada para muchas personas”, concluyó.

