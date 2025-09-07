GDL Open 2025 abre el telón con figuras importantes

Guadalajara se alista para recibir a varias de las mejores raquetas del planeta con el inicio del GDL Open AKRON 2025 WTA 500, el cual se ha consolidado como una de las paradas más importantes del calendario femenino y que volverá a colocar a la capital jalisciense en el escaparate del tenis internacional.

La Perla Tapatía será testigo, a partir de este lunes y hasta el domingo 14 de septiembre, de partidos cargados de emoción con jugadoras élite que llegarán con la mira puesta en sumar puntos clave en la recta final de la temporada. Nombres como Magdalena Frech, vigente campeona en Guadalajara, Maria Sakkari, Elise Mertens, Veronika Kudermetova, Jelena Ostapenko y Camila Osorio figuran entre las protagonistas que buscarán brillar en la cancha dura del Complejo Panamericano de Tenis.

Además del atractivo deportivo, el torneo se ha distinguido por su ambiente único: la pasión de la afición mexicana, la calidez de Guadalajara y un entorno que ha enamorado a las jugadoras desde su primera edición. “Siempre es especial jugar aquí, la energía es diferente”, han expresado en años anteriores varias tenistas.

El GDL Open también representa una oportunidad para que jóvenes talentos busquen dar la sorpresa frente a la élite, mientras que las favoritas tratarán de confirmar su jerarquía rumbo a las Finales de la WTA.

Cabe destacar que, en esta ocasión, no habrá representación mexicana en el cuadro principal de individuales, ya que la mejor raqueta azteca, Renata Zarazúa, tomó la decisión de no participar en la presente edición. Mientras que, jugadoras como María Fernanda Navarro, Abril Cádenas y Natalia Sousa, perdieron sus respectivos partidos clasificatorios.

Por su parte, la polaca Magdalena Frech se prepara para defender su corona, ya que en 2024, ganó su primer título de la WTA, tras conquistar el GDL Open al vencer en la final a la australiana Olivia Gadecki.

Sin embargo, no todo será color de rosa en este inicio del GDL Open 2025, ya que sin una razón aparente, la estadounidense Emma Navarro, quien llegaría como la mejor sembrada al ser número 18 en el mundo, tampoco estará presente en esta edición.

Jugadoras mejor sembradas en el GDL Open 2025

Elise Mertens | 21°

Veronika Kudermetova | 25°

Jelena Ostapenko | 26°

Magdalena Frech | 33°

Magda Linette | 37°

Tatjana Maria | 42°

Alycia Parks | 56°

Camila Osorio | 63°

SV