Hoy No Circula Sabatino: Autos que no pueden transitar este 16 de agosto de 2025

¡Toma nota! Estos son los autos que descansan mañana en la Ciudad de México y el Estado de México

Por: El Informador

El horario del Hoy No Circula es de las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche y aplica en la Ciudad de México y el Estado de México. ESPECIAL/ NOTIMEX/ ARCHIVO

El programa Hoy No Circula Sabatino limita la circulación de los autos en función del último dígito de la placa y el color del engomado, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Según el informe más reciente del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (CDMX) con corte a las 17:00 horas, la calidad del aire en la capital del país y la zona conurbada es aceptable, por lo que los niveles de contaminación no son lo suficientemente altos como para activar la contingencia ambiental.

El programa Hoy No Circula Sabatino aplica de forma normal el sábado 16 de agosto del 2025 para los siguientes autos en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). 

  • Autos con holograma 1, terminación de placa IMPAR (1, 3, 5, 7, 9)
  • Todos los carros con holograma 2.
  • Placas foráneas.
Al igual que durante la semana, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos no están sujetos a restricciones en el programa.

Recuerda que el horario del Hoy No Circula Sabatino es de las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, sin embargo, para los automóviles con placas foráneas, la restricción es más corta, de 5:00 a 11:00 horas.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula Sabatino?

Desde el pasado mes de julio el Hoy No Circula tiene modificaciones; pues entró en vigor en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco en el Estado de México.

Ciudad de México

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Cuajimalpa de Morelos
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tlalpan
  • Tláhuac
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Estado de México

  • Almoloya de Juárez - Valle de Toluca
  • Calimaya - Valle de Toluca
  • Chapultepec - Valle de Toluca
  • Lerma - Valle de Toluca
  • Metepec - Valle de Toluca
  • Mexicaltzingo - Valle de Toluca
  • Ocoyoacac - Valle de Toluca
  • Otzolotepec - Valle de Toluca
  • Rayón - Valle de Toluca
  • San Antonio la Isla - Valle de Toluca
  • San Mateo Atenco - Valle de Toluca
  • Temoaya - Valle de Toluca
  • Tenango del Valle - Valle de Toluca
  • Toluca - Valle de Toluca
  • Xonacatlán - Valle de Toluca
  • Zinacantepec - Valle de Toluca
  • Almoloya del Río - Valle de Santiago Tianguistenco
  • Atizapán - Valle de Santiago Tianguistenco
  • Capulhuac - Valle de Santiago Tianguistenco
  • Texcalyacac - Valle de Santiago Tianguistenco - Valle de Santiago Tianguistenco
  • Santiago Tianguistenco - Valle de Santiago Tianguistenco
  • Xalatlaco - Valle de Santiago Tianguistenco
  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chicoloapan
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalneplantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

