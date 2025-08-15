Viernes, 15 de Agosto 2025

Peso mexicano logra leve recuperación al cierre del viernes

Conoce la cotización al finalizar la jornada del 15 de agosto de 2025 

Por: Elsy Angélica Elizondo

La divisa estadounidense muestra una ganancia del 0.86%, aunque en términos interanuales aún conserva una depreciación del 6% frente al peso mexicano. XINHUA

El dólar estadounidense cerró la jornada con un valor promedio de 18.74 pesos mexicanos, lo que representa una apreciación del 0.3% respecto al cierre anterior de 18.80 pesos. Este leve repunte sugiere una rápida reacción del mercado ante la reciente publicación de datos económicos en Estados Unidos.

No obstante, al comparar con días anteriores, este avance puso fin a una racha de dos sesiones consecutivas al alza. En el acumulado semanal, la divisa estadounidense muestra una ganancia del 0.86%, aunque en términos interanuales aún conserva una depreciación del 6% frente al peso mexicano. 

En cuanto a la volatilidad registrada durante la última semana, esta se mantuvo notablemente por debajo del promedio observado en el último año, lo que indica una menor variabilidad en su cotización y un comportamiento más estable de lo que se había anticipado recientemente. 

¿Dónde comprar o vender el dólar? 

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran. 

  • Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares. 
  • Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares. 
  • Plataformas en línea. 
  • ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa). 

