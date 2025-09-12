La estadounidense Iva Jovic y la andorrana Victoria Jimenez Kasintseva fueron las protagonistas de un encuentro sumamente emocionante y reñido. Dos horas y 46 minutos tuvieron que ser necesarias para definir a la vencedora, siendo la norteamericana de 17 años, quien se alzó con la victoria por parciales de 6-3, 3-6 y 7-6, consumando su pase a las Semifinales del GDL Open AKRON 2025 WTA 500.

La dura batalla dio comienzo con Jovic dominando el primer set y dando la sensación de que la estadounidense se llevaría una victoria asequible ante una Victoria que, a simple vista, no había logrado descifrar el juego de su oponente. Bastaron un par de quiebres y servicios sólidos para que la joven tomara la ventaja sin mayor inconveniente.

Para el siguiente capítulo, Iva se adjudicó los primeros dos games. Pero, Jimenez pudo ir de menos a más y mostrándose aguerrida, consiguió igualar 3-3. El momento anímico recaía a favor de la andorrana, sin embargo, una ligera precipitación le puso suspenso al desenlace y por más de 30 minutos, el juego tuvo que detenerse para que la lluvia se detuviera y la cancha pudiera secarse.

De regreso a las acciones, Victoria aprovechó el enfriamiento de su adversaria y pudo ganar el segundo set, debido a que Iva cometió varios errores que la condenaron a sufrir y buscar el triunfo hasta el tercer episodio.

En el parcial decisivo, ninguna de las dos jugadoras estuvo dispuesta a ceder. Mientras que, Jovic se encargaba de tomar la delantera, Jimenez buscaba constantemente igualar las acciones. El episodio estuvo tan reñido que fue necesario el tie break, donde la norteamericana salió victoriosa al imponerse 8-6.

MF