Llega el fin de semana y Disney+ tiene nuevos contenidos para ver con interesantes historias. Se trata de una serie, una película y el esperado documental de Kenia Os, que sin duda captarán la atención de los suscriptores. Diviértete un momento con alguno de estos lanzamientos y disfruta desde el confort de tu espacio favorito en casa.

Los Mufas: Suerte para la desgracia

Es una serie para mayores de 16 años que ya está disponible en Disney+. La trama se centra en Roque, un periodista de fenómenos paranormales se une al “mufa” más peligroso de Argentina, Vicente, para realizar una investigación que cambiará el rumbo de su vida. Ambos quieren encontrar una solución a este fenómeno que afecta a ciertas personas que de manera involuntaria e inexplicable producen ruinas y tempestades a su alrededor. Sin embargo, el poderoso y multimillonario jefe de Roque no quiere que este informe salga a la luz. En cambio, le propone a Roque un inusual encargo, a cambio de una suma importante de dinero: Liberar a su hija de una “secta mufa” y salvarla de las garras de un parapsicólogo perverso y psicópata. Aunque el camino de Roque parezca ir cuesta arriba, las aventuras que vive junto a Vicente volverán a darle sentido a su vida y lo ayudarán a sanar heridas familiares de ayer y de hoy. Con Daniel Hendler y Diego Cremonesi.

Bridget Jones: loca por él. ESPECIAL/©DISNEY.

Bridget Jones: loca por él

La película de esta mujer londinense ya se puede ver en Disney+. Bridget Jones tiene 52 años y dos hijos. Tras la muerte de Mark Darcy, con quien pasó diez felices años, vuelve a buscar al hombre ideal, pero volver al mundo de las citas siendo madre soltera, no es nada fácil. Bridget se encuentra entre un hombre más joven y el profesor de ciencias de su hijo. Protagonizada por Renée Zellweger.

Kenia Os: La OG

Es un documental para mayores de 14 años que ya está disponible en Disney+. Con una duración de una hora y 28 minutos, el documental también dirigido por Kenia Os junto a Ana Nube y Gastón Etchechoury, ofrece una mirada íntima detrás de escena a los intensos ensayos, al sacrificio y la pasión inquebrantable que convirtieron el sueño de la cantante mexicana originaria de Mazatlán, Sinaloa, en una realidad. Rodado en el Palacio de los Deportes, el documental también cuenta con participaciones especiales de las artistas invitadas que compartieron el escenario con Kenia, como Yeri Mua, Bella Poarch, Snow Tha Product y La Joaqui.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM