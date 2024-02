Fórmula 1: Canelo Álvarez expresa su deseo de ver a su hijo como piloto

La leyenda tapatía para el boxeo Saúl “Canelo” Álvarez es uno de los deportistas más importantes para la escena del deporte en Jalisco, es por eso que se esperaría que en un futuro, sus hijos siguieran sus pasos, tal como sucedió con la familia Chávez, ahora el tapatío ha expresado su deseo de ver a su hijo en las carreras de autos.

Tal como Álvarez ha dejado su huella en el cuadrilátero, otro de los exponentes en el mundo de los autos es Sergio “Checo” Pérez, quien hasta el momento es uno de los pilotos más prolíferos en la Fórmula uno y quien al día de hoy, sigue siendo una inspiración para todos los mexicanos, incluido el multicampeón de peso supermediano.

"Después del boxeo, lo que más me gusta es jugar golf. Me gustaría que mi hija, la chiquita, sea golfista; a mi hijo también se lo he dicho, pero no, él me gustaría que fuera piloto de Fórmula 1" confesó Canelo en ADN40.

"Canelo" volverá al ring el mes de mayo; sin embargo, aún no hay rival definido. Los rumores apuntan a Jermall Charlo, gemelo del último contrincante de Álvarez, pero la afición desea que pelee contra David Benavidez.

SM