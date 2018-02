Force India se enfrentará al mayor reto de su historia: Sergio Pérez

El piloto mexicano Sergio Pérez sostuvo que el equipo Force India se enfrentará al mayor reto de su historia en esta temporada 2018 en Fórmula 1, pues la lucha será más ajustada para intentar repetir el cuarto puesto que consiguió en los campeonatos de Constructores de 2016 y 2017.

El equipo ha mostrado un importante ascenso las últimas campañas desde que Pérez está al volante, ya que ha sido artífice de cuatro de los cinco podios que tiene la escudería desde su creación, además de que con el mexicano han conseguido en dos ocasiones el cuarto puesto general.

Con esta situación, este año es de vital importancia mantener el empuje para conseguir los bonos que da el campeonato por los puestos obtenidos; sin embargo, la competencia puede ser más dura pues Renault y McLaren pintan como equipos que darán batalla.

"Me gustaría repetir lo que conseguimos en los dos últimos años. Creo que Force India está encarando su mayor desafío en la historia del equipo. La zona media de la parrilla va a volverse muy competitiva, pero creo que seremos lo suficientemente fuertes. Creo que este equipo tiene más que ofrecer y hay años mejores esperándonos. El equipo es capaz de lograr grandes cosas, todo lo que necesitamos es un apoyo económico", destacó.

El mexicano puede además acabar 2018 siendo el piloto con más carreras disputadas para Force India, superando las 92 de Adrian Sutil, ya que para cuando termine el año tendrá 99, lo que lo afianzará como referente del equipo.

"No conocía este detalle, pero me hace estar orgulloso de ser parte de este equipo. Recuerdo la primera vez que vine aquí, cómo era el equipo y cómo es hoy. He sido parte de los años más exitosos en su historia, el piloto con mejores resultados y más podios y esto me hace estar extremadamente orgulloso", explicó.

