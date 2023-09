Fin de semana de claroscuros para los mexicanos en Europa

Cuatro mexicanos fueron convocados por sus respectivos equipos en el viejo continente, y mientras que unos se ganan la confianza de sus directores técnicos a través de goles y buenas actuaciones, otros se mantienen una jornada más sin ser contemplados para poder jugar y ven todo desde la banca.

La Eredivisie es una liga a modo para los aztecas, ya que tanto Santiago Giménez como Hirving Lozano brillaron en la fecha 6 de dicho torneo; el “Chucky” volvió a la titularidad después de un largo tiempo y respondió con un auténtico golazo que marcaba el 2-0 del PSV ante el Almere City. En general, estuvo bastante participativo en la victoria que terminó en una goleada de 4-0.

Por su parte, el “Bebote” estaba teniendo un gran papel en el clásico entre el Ajax vs Feyenoord. El delantero realizó un doblete con el cual aumentó su cuota goleadora que le permite estar dentro de los máximos goleadores de la liga, pero el encuentro tuvo que ser suspendido por disturbios en las gradas por parte de los aficionados radicales del Ajax y el resultado quedó parcialmente de 3-0.

Trasladándonos a la Premier League, Edson Álvarez reapareció en el once inicial del West Ham, y en lo individual, el canterano del América tuvo un buen desempeño sobre la cancha. De acuerdo con el sitio de estadísticas Sofascore, Álvarez tuvo una efectividad arriba del 83% en los pases que realizó, salió victorioso en duelos terrestres y se hizo presente con un par de regates e intentos de ir al frente, sin embargo nada de eso valió en lo colectivo ya que los Hammers cayeron 3-1 ante el Liverpool.

Por último, el Porto de Jorge Sánchez consiguió las tres unidades frente al Gil Vicente por un resultado de 2-1. No obstante, el lateral no fue contemplado por el estratega Sergio Conceicao y tuvo que ser testigo del triunfo de su equipo desde la banca. El mexicano no ha acumulado minutos disputados en liga desde que llegó los dragones.

FS