Federer, con un título más en la mira

El suizo Roger Federer derrotó ayer al belga David Goffin, quien tuvo que retirarse en el segundo set por problemas físicos, y ahora se enfrentará en la Final del Masters 1000 de Cincinnati con el serbio Novak Djokovic en un encuentro que medirá trayectorias opuestas en el campeonato.

Federer sufrió para imponerse a Goffin en la primera manga, al tener que hacerlo en el “tie break” por 7-6 (7/3) y, a continuación, el belga debió apelar al médico por unas dolencias en un hombro.

“Me fijé en que no estaba sirviendo bien, pero sólo después de que recibiera tratamiento me di cuenta que algo podía no ir bien. Podía ver que no estaba contento, pero pensaba que podría seguir”, apuntó el suizo sobre su rival.

“Ahora voy a buscar recuperarme para mañana (hoy). Estoy contento de que hoy (el partido) fuera bastante fácil”, agregó.

Goffin intentó seguir sobre la pista pero con 1-1 no pudo más y entregó el partido a un Federer que ya ha ganado siete veces el campeonato y que ahora tendrá enfrente a un Djokovic que buscará el único Masters 1000 que le falta en su palmarés.

En el frente a frente, Djokovic tiene un balance favorable de 23 victorias contra 22 derrotas ante el suizo, sin embargo, en tres ocasiones en las que se han enfrentado en la Final de este certamen, Federer ha salido con la mano en alto.

Federer, que alcanza la Final número 150 de su carrera en el circuito ATP y busca el título número 99 de su palmarés. Ha ganado siete veces en Cincinnati, las mismas en que llegó a la última ronda de la competición: 2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014 y 2015, es decir, el suizo está invicto en el último duelo del certamen.

Novak Djokovic, su oponente de este día, lo ha derrotado en 12 de las 18 Finales que les han enfrentado, incluida la última, en 2015, cuando el de Belgadro ganó por 6-3 y 6-4.

Djokovic va por el cetro que tanto se le ha escabullido

Novak Djokovic quedó más cerca del título que se le ha resistido, al alcanzar ayer la final del Masters de Cincinnati con una victoria en tres sets ante Marin Cilic.

El triunfo del serbio por 6-4, 3-6, 6-3 le dejó a una victoria del único título de la Serie Masters 1000 que no ha podido conquistar. Djokovic intenta convertirse en el primero en ganar todos los nueve torneos desde que la serie se puso en marcha en 1990.

El gran obstáculo: el cruce con Roger Federer. El suizo se proclamado campeón de Cincinnati en siete oportunidades, venciendo a Djokovic tres veces en los partidos por el título.

“Ha sido una semana alocada con las interrupciones por la lluvia y todo lo demás”, dijo Djokovic, a quien le tocó disputar una jornada en la que debió solventar dos partidos.

Djokovic completó su larga y difícil recuperación de una cirugía en el codo al adjudicarse su cuarto título de Wimbledon el mes pasado. En Cincinnati, tiene marca de 0-5 en Finales.

Novak Djokovic libró una batalla cerrada con Marin Cilic. AP/J. Minchillo

RAMA FEMENIL

Halep y Bertens se disputarán el campeonato

La rumana Simona Halep venció ayer a la promesa bielorrusa Aryna Sabalenka en Semis y se enfrentará a la holandesa Kiki Bertens en la Final del torneo de tenis de Cincinnati, de categoría Premier.

Halep, primera raqueta mundial, liquidó a su rival en sets corridos de 6-3, 6-4 en una hora y 17 minutos y aspira así a su segundo título en una semana tras levantar el domingo pasado el trofeo en Montreal ante la estadounidense Sloane Stephens.

La rumana ya ha disputado la Final en Cincinnati en dos ocasiones, cayendo en 2015 ante la estadounidense Serena Williams y en 2017 frente a la hispanovenezolana Garbiñe Muguruza.

Simona Halep va por un nuevo título después de haber ganado hace una semana en Montreal. AFP/M. Stockman

Ayer, Halep no lo tuvo nada fácil ante la joven bielorrusa de 20 años, una de las sensaciones del último evento previo al US Open, que arranca el 27 de agosto en Nueva York.

Halep chocará contra la holandesa Bertens, que antes había remontado un set en contra ante la checa Petra Kvitova y acabó ganando en tres mangas.

Bertens, 17ª de la WTA, no acusó la presión y derrotó a su contrincante 3-6, 6-4, 6-2, doblegando así a la doble ganadora en Wimbledon por segunda ocasión en apenas unos días tras vencerla también la semana anterior en el torneo de Montreal.

“Me siento genial, estoy muy contenta por la victoria. Ha sido un partido difícil, pero estoy feliz por estar en la final”, señaló Bertens.