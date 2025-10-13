Guadalajara sigue afinando detalles de cara a la Copa del Mundo 2026, con el regreso de la Selección Mexicana a territorio tapatío. Este lunes se hizo oficial el nombramiento de la golfista mexicana Lorena Ochoa como una de las embajadoras de la sede rumbo a la próxima justa mundialista.

La mejor golfista mexicana de la historia se dijo orgullosa por la distinción de representar a Guadalajara ante el mundo, asegurando que tiene un valor especial haber sido elegida por lo que implica, a nivel global, un evento de esta magnitud.

“Qué emoción, primero que nada, qué gran honor. Gracias, señor gobernador, por esta distinción. Cuando entré aquí me emocioné; les agradezco el apoyo y las porras durante toda mi carrera, por darme seguimiento y acompañarme por diferentes partes del mundo. Este reconocimiento es algo sumamente especial, porque todos sabemos lo importante que es el futbol y lo que mueve el Mundial”, señaló.

Por su parte, el gobernador del estado, Pablo Lemus, agradeció a quien fuera por 158 semanas la mejor golfista del mundo por aceptar ser la embajadora de Guadalajara en 2026.

“Le agradezco a Lorena Ochoa, un referente del deporte de Jalisco en el mundo, que haya aceptado la invitación para ser nuestra embajadora. Eso demuestra el amor que tienes por tu tierra, por tu estado; tú siempre vas a mantener ese vínculo con tu familia y con la tierra que te vio formar esa disciplina”, agregó Lemus Navarro.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

En el evento estuvo Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, quien, junto con Juan José Frangie, encargado del comité organizador de la sede de Guadalajara para el Mundial 2026, reveló que están a la espera de que se confirmen las fechas para que el Estadio Akron reciba dos encuentros de repechaje rumbo a la justa mundialista.

“Como saben, Zapopan será una de las dieciséis sedes de la Copa del Mundo del próximo año. Tendremos cuatro partidos y, por primera vez, el privilegio de recibir a la Selección Mexicana, algo que nunca había sucedido en un Mundial. El 18 de junio está contemplado dentro de las fechas por confirmar, así como los dos partidos de repechaje: dos se jugarán aquí y dos en Monterrey. Estoy seguro de que viviremos un ambiente futbolero que ya empieza a sentirse”, concluyó.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

