Verstappen maximiza sus aspiraciones de coronarse por quinta ocasión consecutiva

Max Verstappen triunfó categóricamente en el Gran Premio de Azerbaiyán, obteniendo el sexto Grand Chelem de su trayectoria en el circuito callejero de Bakú.

La segunda victoria consecutiva del neerlandés hizo recordar las mejores épocas del equipo Red Bull, dominando claramente la calificación y carrera en medio de las complicadas condiciones que reinaron durante el fin de semana.

Su cuarta victoria de la temporada lo acercó a 69 puntos de Piastri, que a pesar de chocar en la curva 3 tanto en la Q3 como en la primera vuelta del Gran Premio sigue liderando el campeonato de pilotos y a 44 de Norris, que solo pudo sumar 6 puntos para acercarse a 25 de su compañero.

Max confirmó que sigue siendo el mejor piloto de la actualidad, resolviendo con una pericia temeraria la falta de adherencia por enfriamiento del asfalto que llevó a otros a cometer errores graves tanto en la calificación, como durante la carrera. Su calidad lo convierte en invencible cuando tripula un auto con capacidad competitiva.

¿Es posible que continúe el buen momento de Red Bull dentro de dos fines de semana? Es una verdadera incógnita, la siguiente carrera se llevará a cabo en el demandante circuito de Marina Bay, Singapur, con una longitud de 4.94 km y que, con sus 19 curvas, no permite las velocidades máximas sostenidas que se alcanzaron en los circuitos de Monza y Bakú.

El trazado debería favorecer a los McLaren, que se llevaron la victoria y el tercer lugar el año pasado con Norris y Piastri respectivamente, teniendo a Verstappen como jamón del sándwich en la segunda posición, pero la evidente mejora mostrada por el RB21 en manos del actual campeón impide asegurar que los autos papaya volverán a dominar como lo hicieron hasta la carrera en Zadvoort.

El rendimiento de los MCL 39 fue desastroso en Baku, no así en Monza, donde terminaron en la segunda y tercera posiciones detrás de Verstappen, pero necesitan regresar a su mejor versión para hacer valer el campeonato de constructores que ya obtuvieron matemáticamente con siete fechas por disputar.

El segundo y cuarto lugares obtenidos por Russell y Antonelli el día de hoy colocó a Mercedes en la segunda posición del campeonato de constructores, superando a Ferrari que solo pudo alcanzar la octava y novena plaza con Hamilton y Leclerc, por cuatro unidades.

El tercer lugar obtenido por Carlos Sainz merece mención honorífica. El madrileño revivió sus mejores momentos como velocista al lograr el segundo lugar en la calificación y subir al podio por primera ocasión como piloto de Williams. El rendimiento del FW47 no le permitió pelear con el W16 de Russell por la segunda posición, pero sí mantener a raya al joven Antonelli, lo que le hizo ser nombrado piloto del día.

Liam Lawson demostró su calidad al volante del Racing Bull al terminar en la quinta posición después de haber rodado tercero durante 21 giros, hasta su ingreso a fosos. El resultado le permitió superar a su compañero Hadjar que rescató un punto al terminar en la décima posición.

Yuki Tsunoda se vio forzado a rendir mejor que nunca al ser amenazado con el retiro del apoyo económico de Honda. El japonés corrió una sólida carrera alcanzando la sexta posición.

El séptimo lugar obtenido por Norris reflejó el bajo rendimiento del McLaren durante el fin de semana. El auto simplemente no obtuvo el balance para que sus pilotos rodarán cómodamente. Norris se acercó a 25 puntos de Piastri en la disputa por el campeonato de pilotos.

Piastri cometió dos extraños, pero garrafales errores, que resultaron en fuertes impactos contra la barrera Tekpro de la curva 3 en la calificación y carrera. El daño sufrido en la calificación lo obligó a utilizar otro chasis para la carrera, cometiendo un error de cálculo en la activación del sistema anti-detención en la arrancada. En su intento por remontar posiciones perdió la trayectoria en la curva tres, chocando por segunda ocasión durante el fin de semana.

Errores como estos pueden ser determinantes en la definición del título de pilotos tanto en la lucha que sostiene con su compañero Norris, como en la que Verstappen acaba de propiciar gracias a sus sobresalientes victorias consecutivas.

El Gran Premio de Singapur tendrá un ingrediente adicional dentro de dos fines de semana. Nada está definido, todo puede suceder. Los autos no tienen palabra de honor y los aspirantes cometen errores bajo presión, no así los consagrados como Verstappen, que con sus 67 victorias está convertido en una leyenda viviente.