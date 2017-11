Fabricio Fuentes sueña con dirigir a Zorros

Es amante del ambiente de rancho. Adora estar con sus caballos, pasear acompañado de su familia por las brechas es su pasatiempo, así como labores propias de un ranchero, pero reconoce Fabricio Fuentes que regresar al futbol es una meta a corto plazo que espera cumplir y está buscando una oportunidad para dirigir.

Fuentes estuvo en el Atlas en dos periodos, el primero de 2005 a 2006 y el segundo, en 2010. Siempre pensará que le faltó vivir más cosas con el equipo, que una tercera etapa siempre quedó pendiente y no descarta que en un futuro ésta sea como técnico del primer equipo.

“Es (México) un país que me encanta, una afición, un club y una ciudad que me dejaron marcado en mi carrera, en mi ser y sería un orgullo en un futuro poder dirigir al Atlas. Sería un objetivo futuro a conseguir más adelante”.

Fuentes señaló que ya en administraciones pasadas buscó le dieran una oportunidad de dirigir en las Fuerzas Básicas y en su estancia en esta ocasión para el partido “Leyendas del Atlas” aprovechará su presencia para charlar con algún directivo que le dé oportunidad de hacer su carrera de técnico.

“En alguna ocasión intenté decirle a la directiva mi intención, decirle que estaba a su disposición pero no se logró. Ahora volveré a buscar lo mismo en busca de que den la oportunidad de mostrar mis conocimientos como técnico”.

“Estoy agradecido con la directiva del Atlas, con su afición, con mis compañeros que conviví en mis tiempos, porque este equipo me dejó marcado por siempre”

Por Atlas, Fabricio aseguró está dispuesto a dejar su rancho, sus caballos y la vida que tiene en Buenos Aires, ya que está convencido que le faltó algo por darle a la afición, a la institución y a él mismo con los colores rojinegros.

“Siempre que uno tiene segundos o terceros pasos en una institución siempre se quieren mejores objetivos, a veces se dan y en otras no. Me di el gusto y cuando me tocó venir por segunda vez, no lo pensé dos veces, dejé todo para estar acá. Me hubiera gustado dejar algún logro, lástima que no se pudo”.

De la afición, solamente comentarios positivos tiene el ex jugador, ya que lo trataron como rey y en la calle apenas lo reconocen, le saludan, le piden fotos, lo cual lo hace sentir que hizo algo bueno para el equipo en el pasado.

Partido gratis para la “Fiel”

Hoy, en punto de las 17:00 horas en el Estadio Jalisco, un equipo de ex rojinegros estará jugando contra una Selección de novatos, que reclutó una marca que patrocina al Atlas y la entrada para la “Fiel” será totalmente gratuita.

Se reunieron varias generaciones rojinegras en un equipo de 19 elementos, por ejemplo “Pistache” Torres será el técnico del zorro y José Luis Mata, el de los novatos. En el anuncio del partido se les vio conviviendo a elementos como Antonio “Riel” Gutiérrez. Roberto Maschiarelli, Daniel Osorno, Carlos María Morales, Erubey Cabuto, entre otros.

