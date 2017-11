Ex jugadores atlistas tirarán la polilla

Este sábado en punto de las 17:00 horas en el Estadio Jalisco, un equipo de ex jugadores rojinegros estará jugando contra una Selección de novatos, que reclutó una marca que patrocina al Atlas y la entrada para la “Fiel” será totalmente gratuita.

Se reunieron varias generaciones rojinegras en un equipo de 19 elementos, por ejemplo “Pistache” Torres será el técnico del zorro y José Luis Mata, el de los novatos. En el anuncio del partido se les vio conviviendo a elementos como Antonio “Riel” Gutiérrez. Roberto Maschiarelli, Daniel Osorno, Carlos María Morales, Erubey Cabuto, entre otros.

La organización del evento es únicamente para que la afición rojinegra, recuerde a elementos que dieron grandes batallas por el equipo en el Jalisco. Estará también César Andrade, quien ahora se dedica a impartir charlas a jóvenes.

Unos de los elementos que estuvo contento en el evento, fue Carlos María “Tanque” Morales, atacante rojinegro que la “Fiel” recuerda con cariño por las noches que hizo vibrar el Jalisco y ahora, aseguró que la nostalgia le ganará por tantos momentos inolvidables que vivió.

“Estoy feliz de estar aquí, siempre la ciudad me gustó mucho, es un deleite venir a ponerme la de Atlas de nueva cuenta. Tengo muchos momentos agradables, la afición siempre me recibió con los brazos abiertos y me apoyó en todo momento. Quienes en la calle me reconocen, es bonito te saluden porque es señal que hiciste algo bien”.

Estos con los 19 ex jugadores que estarán este sábado en la tarde, jugando en la cancha del Jalisco: Osorno, Erubey Cabuto, Fabricio Fuentes, Gerardo Espinoza, Carlos María Morales, Jaime Durán, Leandro Cufré, Manuel Pérez, Nelson Esqueda, Omar Flores, Jesús “Chivo” Gallardo, Ulises Mendivil, Héctor López, Andrade, Juan Manuel García Zavala, Maschiarelli, Gutiérrez, Andrés Collado y Omar Avilán.