Este jueves, la FIA anunció el archivo de la investigación sobre posibles conflictos de intereses en la Formula One Management (FOM). El organismo rector del automovilismo, expresó su convicción de que no se produjo ningún conflicto y confirmó la solidez del sistema de gestión del cumplimiento de la FOM para evitar divulgaciones no autorizadas de información confidencial.

Luego de que todos los equipos de la Fórmula 1 negaron haber presentado una queja, por lo que se acumuló una presión extrema sobre la FIA para que revelara con precisión por qué había decidido investigar a Toto y Susie Wolff.

En un comunicado oficial, la FIA declaró: "Tras revisar el Código de Conducta y la Política de Conflicto de Intereses de la Formula One Management y confirmar las medidas de protección adecuadas, la FIA está convencida de que el sistema de gestión del cumplimiento de la FOM es lo suficientemente sólido".

La FIA subrayó que no hay investigaciones éticas o disciplinarias en curso que involucren a individuos en este contexto (Toto y Susie Wolff). Como regulador, reafirmó su compromiso con la integridad y la equidad en el automovilismo mundial, destacando su deber de mantener altos estándares éticos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee también: Susie Wolff rechaza las acusaciones en su contra

OF