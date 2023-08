En el marco del Gran Premio de Países Bajos, Sergio "Checo" Pérez, compartió sus impresiones sobre las incidencias que lo llevaron desde el liderato hasta perder el podio por una penalización, terminando la carrera en cuarto sitio.

Explicó las circunstancias que provocaron la sanción por superar la velocidad en la línea de pits, una situación que influyó en el resultado final.

“Vi que empezaba a llover muy fuerte y decidí parar, avisé al equipo, el equipo estaba listo, entonces hicieron un excelente trabajo y nos dio liderato, un liderato muy cómodo, pero esperábamos más lluvia, entonces empezamos a cuidar el neumático intermedio para que cuando llegara la lluvia pudiéramos quedarnos fuera y nunca llegó, acabamos parando para los slicks y a partir de ahí la lluvia llegó al final, ponemos el neumático intermedio, empieza a llover más fuerte y cuando me llaman para poner el neumático de lluvia en los extremos entro al ‘pit line’ y está totalmente inundado, me voy derecho al muro, no podía frenar el auto y acabo haciendo el ‘overspeeding’ que nos quitó el podio”, indicó el piloto tapatío.

Además, Pérez narró su incidente cerca del final de la contienda, que estuvo a punto de sacarlo de la contienda, lo que a final de cuentas influyó también, porque perdió velocidad y ritmo de carrera.

“Pensaba que todo se acababa ahí porque las condiciones cambiaban muy rápido en una frenada a la otra y llegando a la curva uno había un charco que pisé y perdí el control y ya iba de frente y afortunadamente lo pude voltear para pegar detrás y poder seguir con la carrera”, relató Pérez Mendoza.

