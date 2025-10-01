Después de sorprender con un empate a dos goles en lo que fue su debut ante Brasil, la Selección Mexicana volverá a la actividad en el Mundial Sub-20 de Chile 2025 cuando se mida con España. En caso de que quieras ver el partido, te decimos dónde verlo en vivo y otros detalles más para saber.

Cómo llegan México y España al segundo duelo del Mundial Sub-20

La Furia Roja perdió en su presentación en la justa juvenil ante Marruecos por marcador de 2-0 y generó muchas dudas en su funcionamiento.

Como ya se dijo, México dio buenas sensaciones en su primer partido del fin de semana cuando se enfrentó a Brasil, por lo que la balanza está inclinada hacia los aztecas, que buscarán sorprender de nueva cuenta.

Una victoria le permitiría a la Selección Mexicana llegar a la última jornada con cuatro puntos , ya que se sumarían los 3 a la unidad que logró ante los sudamericanos, y además, con la clasificación a la siguiente ronda ya amarrada y con opciones de disputarse el liderato del grupo con Marruecos en la última fecha de la fase de grupos.

Por su parte, España se juega seguir con vida en la competencia, por lo que saldrá con todo para no quedar fuera de manera prematura.

Dónde ver EN VIVO el México vs España por el Mundial Sub-20

Algunos de los partidos del Mundial Sub-20 de Chile 2025 se pueden ver en México a través de streaming, sin embargo, estos de la selección tricolor se pueden ver en televisión abierta.

El duelo en el que España será local se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en el Parque deportivo Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa, en la ciudad de Santiago, en Chile.

Fecha y hora: Miércoles 1 de octubre, 14:00 horas

Miércoles 1 de octubre, 14:00 horas Sede: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago, Chile

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago, Chile Transmisión (canales): Canal 9, TUDN y ViX Premium

*Con información de SUN

