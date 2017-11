Ex jugador de Potros denunció cobros por parte del entrenador

Este sábado el ex delantero chileno de Potros UAEM, Francisco Pizarro, dio su testimonio sobre cómo el presidente deportivo y el entrenador del equipo le exigían 50% de su salario para poder jugar en México.

La Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro) ya lanzó un comunicado al respecto, en donde explica, que el caso se dio hace más de seis meses y la directiva de Potros y el jugador chileno habrían llegado a un acuerdo económico hace tiempo.

"A finales de mayo del presente año, Francisco Pizarro se acercó a la entonces Comisión del Jugador a pedir asesoría, pues tenía problemas en el equipo en el que militaba... Debido a que es de nacionalidad chilena y era su primer torneo en México, no conocía los procesos con los que contamos en nuestro país para atender este tipo de casos" se lee en parte del escrito publicado en la cuenta oficial de twitter de la asociación.

"En su momento, este caso se hizo de conocimiento de las autoridades correspondientes y aunque no se contaba con ninguna prueba física, se comunicaron con el Club para tratar este tema", explica también el mensaje. La carta concluye invitando a los futbolistas que sufran abusos en equipos mexicanos a "que no tengan miedo y denuncien", para no permitir las malas prácticas en el futbol nacional.

Pizarro llegó en enero de este año a la institución de la Autónoma del Estado de México, pero fue hasta este 25 de noviembre que levantó la voz sobre las injusticias que sufrió durante su estancia en México. Actualmente, el jugador ya no se encuentra en la institución.

