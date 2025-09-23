Martes, 23 de Septiembre 2025

Deportes |

Estas son las bajas de Chivas para enfrentar al Necaxa de Fernando Gago

Chivas se enfrentará contra Necaxa en el estadio AKRON, este martes, 23 de septiembre

Por: Anel Solis

El Rebaño busca corregir los errores que le costaron la derrota del sábado pasado en el partido contra Toluca. IMAGO7/ ARCHIVO

Chivas afronta una semana clave en el Apertura 2025, con dos partidos en los que necesita sumar los seis puntos en disputa. Su primer reto será este martes, cuando reciba al Necaxa en el Estadio AKRON, en actividad de la fecha 10 del torneo.

El Rebaño busca corregir los errores que le costaron la derrota del sábado pasado, y Gabriel Milito convocó a 20 jugadores que considera en mejor momento para enfrentar a los Rayos.

Bajas confirmadas de Chivas en el partido contra Necaxa

  • Rubén González, quien deberá cumplir un partido de suspensión; en su lugar, el canterano Samir Inda recibe su primer llamado con el Primer Equipo.
  • Javier Hernández, quien sufrió un golpe ante Toluca, trabajará por separado y queda fuera del duelo ante Necaxa.
  • Roberto Alvarado, Erick Gutiérrez, Alan Mozo y Daniel Aguirre, que continúan con sus procesos de recuperación.
  • Hugo Camberos y Yael Padilla, concentrados con la Selección Mexicana Sub 20 que disputará la Copa del Mundo de la categoría.

¿Dónde ver en Vivo el partido Chivas vs Necaxa?

  • Chivas vs Necaxa – Jornada 10 del Apertura 2025
  • Fecha y hora: Martes 23 de septiembre, 7:07 PM
  • Estadio: AKRON
  • Transmisión:
  • México: Amazon Prime
  • Estados Unidos: Telemundo Deportes, Fox Deportes; Streaming: PEACOCKTV.COM
  • Resto del mundo: Chivas TV

