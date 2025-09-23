Estas son las bajas de Chivas para enfrentar al Necaxa de Fernando Gago

Chivas afronta una semana clave en el Apertura 2025, con dos partidos en los que necesita sumar los seis puntos en disputa. Su primer reto será este martes, cuando reciba al Necaxa en el Estadio AKRON, en actividad de la fecha 10 del torneo.El Rebaño busca corregir los errores que le costaron la derrota del sábado pasado, y Gabriel Milito convocó a 20 jugadores que considera en mejor momento para enfrentar a los Rayos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS