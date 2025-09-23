Estas son las bajas de Chivas para enfrentar al Necaxa de Fernando Gago

Chivas afronta una semana clave en el Apertura 2025, con dos partidos en los que necesita sumar los seis puntos en disputa. Su primer reto será este martes, cuando reciba al Necaxa en el Estadio AKRON, en actividad de la fecha 10 del torneo.

El Rebaño busca corregir los errores que le costaron la derrota del sábado pasado, y Gabriel Milito convocó a 20 jugadores que considera en mejor momento para enfrentar a los Rayos.

Bajas confirmadas de Chivas en el partido contra Necaxa

Rubén González, quien deberá cumplir un partido de suspensión; en su lugar, el canterano Samir Inda recibe su primer llamado con el Primer Equipo.

Javier Hernández, quien sufrió un golpe ante Toluca, trabajará por separado y queda fuera del duelo ante Necaxa.

Roberto Alvarado, Erick Gutiérrez, Alan Mozo y Daniel Aguirre, que continúan con sus procesos de recuperación.

que continúan con sus procesos de recuperación. Hugo Camberos y Yael Padilla, concentrados con la Selección Mexicana Sub 20 que disputará la Copa del Mundo de la categoría.

¿Dónde ver en Vivo el partido Chivas vs Necaxa?

Chivas vs Necaxa – Jornada 10 del Apertura 2025

Fecha y hora: Martes 23 de septiembre, 7:07 PM

Estadio: AKRON

Transmisión:

México: Amazon Prime

Estados Unidos: Telemundo Deportes, Fox Deportes; Streaming: PEACOCKTV.COM

Resto del mundo: Chivas TV

