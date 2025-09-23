Martes, 23 de Septiembre 2025

Milei agradece a Trump su apoyo luego de su primera reunión bilateral

En un mensaje en sus redes sociales, Javier Milei agradeció a Donald Trump por su "gran amistad" y su respaldo electoral

Por: EFE

El mandatario de Argentina, Javier Milei (i), junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión este martes, en Nueva York. EFE/Presidencia de Argentina

En el marco de la Asamblea General de la ONU, celebrada en Nueva York, el presidente de Argentina, Javier Milei, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sostuvieron su primera reunión bilateral.

Tras el encuentro, en un mensaje en sus redes sociales, Milei agradeció al republicano por su "gran amistad" y por su respaldo electoral, algo que consideró "un gesto extraordinario":

"Muchas gracias presidente Donald Trump por su gran amistad y este gesto extraordinario", escribió en X.

El mensaje del mandatario argentino estuvo acompañado por una captura de una publicación de Trump en la plataforma de Truth Social en la que señala: "Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!".

El presidente asistió a la reunión con Trump junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, su ministro de Economía, Luis Caputo, y su canciller, Gerardo Werthein.

Tras el encuentro, Milei publicó una imagen en la que se lo ve sosteniendo un papel con el mensaje de Trump en Truth Social impreso, y con el mandatario estadounidense a su lado, sonriendo.

"Ha hecho un trabajo fantástico, y estoy haciendo algo que no suelo hacer: darle mi apoyo total. Acabamos de respaldarlo para la presidencia", declaró Trump en breves palabras ante la prensa. Milei, por su parte, no respondió preguntas durante la aparición conjunta y se limitó a agradecer a su homólogo por su apoyo.

Consultado sobre una posible ayuda financiera de Estados Unidos a Argentina, Trump afirmó que su Gobierno brindará apoyo, aunque consideró que el país no necesitará "un rescate económico" gracias a al "trabajo fantástico" de Milei.

En el encuentro también estuvo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien el lunes ofreció apoyo financiero a Argentina ante las turbulencias financieras que atraviesa el país suramericano.

Una vez finalizada la reunión, el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, describió el encuentro y el apoyo estadounidense al Gobierno de Milei como "impresionante".

"Argentina será próspera", añadió, en una publicación en X, donde también agradeció a Trump, Bessent y Rubio.

