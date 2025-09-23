Milei agradece a Trump su apoyo luego de su primera reunión bilateral

En el marco de la Asamblea General de la ONU, celebrada en Nueva York, el presidente de Argentina, Javier Milei, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sostuvieron su primera reunión bilateral.

Tras el encuentro, en un mensaje en sus redes sociales, Milei agradeció al republicano por su "gran amistad" y por su respaldo electoral, algo que consideró "un gesto extraordinario":

"Muchas gracias presidente Donald Trump por su gran amistad y este gesto extraordinario" , escribió en X.

El mensaje del mandatario argentino estuvo acompañado por una captura de una publicación de Trump en la plataforma de Truth Social en la que señala: "Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!".

El presidente asistió a la reunión con Trump junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, su ministro de Economía, Luis Caputo, y su canciller, Gerardo Werthein.

Tras el encuentro, Milei publicó una imagen en la que se lo ve sosteniendo un papel con el mensaje de Trump en Truth Social impreso, y con el mandatario estadounidense a su lado, sonriendo.

"Ha hecho un trabajo fantástico, y estoy haciendo algo que no suelo hacer: darle mi apoyo total. Acabamos de respaldarlo para la presidencia", declaró Trump en breves palabras ante la prensa. Milei, por su parte, no respondió preguntas durante la aparición conjunta y se limitó a agradecer a su homólogo por su apoyo.

Consultado sobre una posible ayuda financiera de Estados Unidos a Argentina, Trump afirmó que su Gobierno brindará apoyo, aunque consideró que el país no necesitará "un rescate económico" gracias a al "trabajo fantástico" de Milei.

En el encuentro también estuvo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien el lunes ofreció apoyo financiero a Argentina ante las turbulencias financieras que atraviesa el país suramericano.

Una vez finalizada la reunión, el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, describió el encuentro y el apoyo estadounidense al Gobierno de Milei como "impresionante".

"Argentina será próspera", añadió, en una publicación en X, donde también agradeció a Trump, Bessent y Rubio.

