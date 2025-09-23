Este martes 23 de septiembre comienza la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX. En Guadalajara, las Chivas buscan sacudirse la goleada en casa frente al Toluca el día de hoy cuando enfrenten al Necaxa. El partido marcará el regreso de Fernando Gago en partido oficial al Estadio Akron luego de su polémica salida al frente del Rebaño Sagrado para dirigir a Boca Juniors en octubre del año pasado.

Las Chivas llegan con la urgencia de conseguir puntos para no rezagarse más en la Tabla General rumbo a la clasificación, pero deberán reponerse de hasta 8 bajas para enfrentar a los hidrocálidos.

A toda esta atractiva previa se le añade el primer ensayo del servicio Park & Ride, la nueva alternativa para llegar al Estadio Akron. Los aficionados que asistan el día de hoy al Chivas vs. Necaxa podrán optar por disfrutar del encuentro con esta nueva opción gratuita para los aficionados que se trasladen hacia la Fortaleza Rojiblanca.

Esta nueva opción de movilidad es parte de los preparativos para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y cuenta con el trabajo en conjunto del Club Guadalajara y el Gobierno de Zapopan a través de la Secretaría de Movilidad.

Puntos y horarios para utilizar el Park & Ride el día de hoy

El día de hoy, 5 rutas que saldrán desde el estacionamiento de Titanes en el Parque Metropolitano y 2 más desde la Estación Zapopan Centro de la Línea 3 del Tren Ligero, ambos con destino en el Acceso Norte del Estadio Akron.

Los aficionados podrán tomar estas rutas tanto para llegar al inicio del partido, como al término del encuentro, con destino al punto de inicio, sin costo alguno. Quienes utilicen dicho servicio deberán reportarse con tiempo suficiente al término del partido para asegurar su regreso sin ningún inconveniente.

Estos son los horarios de servicio:

Estacionamiento Titanes Parque Metropolitano:

Salidas cada 20 minutos

Primer servicio: 4:20 PM

Último servicio: 7 PM

Estación Zapopan Centro L3 Tren Ligero

Salidas: 5:20 y 5:40 PM

Si vas a asistir al encuentro entre Chivas y Necaxa, considera esta opción de movilidad y se parte de esta primer ensayo rumbo al Mundial 2026.

