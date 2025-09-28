Magistral actuación de Verstappen con un Ferrari

Max Verstappen continúa escribiendo su leyenda en el automovilismo como uno de los grandes pilotos de su era. En su debut en la categoría GT3 del circuito Nordschleife, al volante del Ferrari 296 GT3 con el número 31 de Emil Frey Racing junto a Christopher Lulham, el neerlandés se impuso en una competencia de cuatro horas en el emblemático Nürburgring. Pero no solo eso, el cuatro veces campeón de la F1 expresó su deseo de competir en las 24 Horas de Nürburgring, un evento que espera afrontar en el futuro.

El propio Verstappen fue el encargado de iniciar la carrera, ganando el liderato desde el inicio y abriendo una considerable ventaja en las primeras vueltas. Su estrategia quedó clara cuando, tras partir desde la tercera posición, avanzó rápidamente hasta el primer lugar y logró una diferencia de casi un minuto respecto al resto de los competidores durante las primeras dos horas.

En su paso por el trazado, el Ferrari, que llevaba los colores de Verstappen.com Racing (el proyecto del piloto para apoyar a equipos de carreras reales y virtuales), llegó a tener una ventaja de 1 minuto y 2 segundos sobre el Ford Mustang GT3 Nº 6. Esto permitió que su compañero, Chris Lulham, tomara el relevo en la vuelta 14 con una ventaja clara.

Lulham, joven británico de 22 años y con gran experiencia en simuladores de carreras, se encargó de llevar el coche hasta la meta, cruzando la línea de llegada con 24.5 segundos de ventaja sobre los competidores Dennis Fetzer, Jann Mardenborough y Fabio Scherer. La actuación de Verstappen fue sobresaliente, marcando la vuelta rápida con un tiempo de 7:51.514 segundos, 4.5 segundos por delante de su más cercano perseguidor.

Al concluir la competencia, Verstappen compartió su entusiasmo: “Fue increíble. El coche se comportó perfectamente durante los primeros stints en seco, algo que ya había experimentado en la clasificación. Tuvimos un poco de mala suerte, claro, pero en carrera, con el tráfico, todo salió bien. No creo haber cometido errores importantes en los dos primeros stints. Ganar aquí por primera vez es algo fantástico”, expresó el piloto neerlandés de 27 años.

De inmediato, Verstappen expresó su deseo de continuar con el desafío de competir en categorías de resistencia. “Por supuesto que me gustaría disputar las 24 horas. Si eso ocurre el próximo año… ya veremos. Pero aún necesitamos más experiencia. Ojalá el año que viene podamos participar en más carreras de la NLS”, comentó Max, con la firme determinación de regresar y medirse contra los mejores pilotos de GT3 en una de las pruebas más demandantes del calendario.

Es importante recordar que, aunque Verstappen es tetracampeón de la F1, tuvo que superar rigurosas evaluaciones teóricas y prácticas en el histórico circuito de Nürburgring para obtener el permiso DMSB Nordschleife y poder competir oficialmente.

Tras un septiembre en el que logró su primera victoria en la categoría GT3 del Nordschleife y sumó dos triunfos en la Fórmula 1, el neerlandés viajará a Singapur para seguir su lucha por el campeonato de la Máxima, enfrentándose a los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris.

