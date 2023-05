Ole Gunnar Solskjaer confesó por primera vez que cuando fue entrenador de Erling Haaland en el Molde de Noruega, tuvo pláticas con el Manchester United para que lo ficharan por tan solo 4 millones de libras, de acuerdo con una publicación realizada por el diario Sun de Inglaterra.

Solskjaer fue el estratega de Haaland, que actualmente registra 51 goles y 8 asistencias en 47 partidos disputados con el Manchester City, durante su tiempo al mando del Molde, antes de firmar por el RB Salzburg y posteriormente con el Borussia Dortmund.

El astro noruego pudo haber estado con los Red Devils si hubieran escuchado a su ex delantero Solskjaer, poco tiempo antes de que él mismo se convirtiera en el director técnico del equipo de 2018-2021.



Solskjaer afirmó: "Llamé al United unos seis meses antes de asumir el cargo y les dije que tenía este delantero, pero no me escucharon. Pedí 4 millones de libras por Haaland, pero no lo firmaron".

Haaland permaneció en el Molde de Noruega desde el 2017 hasta el 2019, periodo de tiempo en el que llegó a valer 5 millones de euros, y solo 3 años después, fichó por el Manchester City por 60 millones de euros. Actualmente su valor en el mercado es de 170 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt.

AV