Chivas, con un inicio desalentador

El inicio del Club Deportivo Guadalajara en el Apertura 2025 ha sido desalentador. Con cuatro jornadas disputadas, los rojiblancos se encuentran al fondo de la tabla en el decimosexto puesto con apenas tres unidades producto de una victoria y tres derrotas. Por si fuera poco, el equipo no encuentra a sus hombres de confianza y los referentes están lejos de tener su mejor versión.

En este comienzo de torneo, el Rebaño con Gabriel Milito ha logrado tener una idea de juego más clara al atacar durante los 90 minutos, pero careciendo de contundencia, ya que registra cinco goles, de los cuales cuatro los metió en un solo partido. Mientras que, se fue sin poder anotar ante León y Santos, a pesar de que generó más opciones al frente y mantuvo mayor posesión de balón.

El desbalance en el Guadalajara es notorio, por lo que Alberto Guerra, exfutbolista y exentrenador, indicó que el conjunto tapatío necesita una reestructuración en la alineación debido a que sus mejores futbolistas no están teniendo el nivel esperado como Roberto Alvarado y Luis Romo, quienes han quedado a deber en cuanto a su funcionamiento dentro del campo.

“Se necesita rediseñar el once titular para poder empezar a defenderse con propiedad y ya no desperdiciar las pocas oportunidades que se generan al frente para lograr ese equilibrio de poder ser un equipo goleador, pero a la vez que se sepa defender bien. Es evidente que “Piojo” Alvarado es una pieza importante, pero no está atravesando por un buen momento. También es evidente que Luis Romo, quien pudiera ser un líder, está mal acomodado o el jugador tampoco está atravesando por un buen momento".

“En lo particular, me gusta Efraín Álvarez, pero el domingo jugó poco. Entiendo que el entrenador dispone de las opciones y utiliza las que él considera adecuadas o las que están en mejor forma para él. Pero, hay elementos que pueden ser referencias dentro del equipo que no están atravesando por un buen momento o no están siendo utilizados en su posición. Me da la impresión de que el entrenador está utilizando variantes, sin haber estructurado desde las bases, para primero no recibir gol y luego no desperdiciar oportunidades que tengan el frente”, señaló Guerra.

Para la próxima jornada, Chivas enfrentará a Tijuana, equipo que viene de quitarle el invicto a Pachuca tras derrotarlo 2-0. Este encuentro que se jugará el viernes 22 de agosto a las 21:00 horas, implicará un reto importante, sobre todo porque el Rebaño no ha podido sumar ni un solo punto en condición de visitante en lo que va del torneo.

SV