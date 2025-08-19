Canelo Álvarez tendrá tiro directo con el América vs Chivas

Saúl "Canelo" Álvarez se encuentra a poco menos de un mes del enfrentamiento contra el estadounidense y actual retador oficial por la división del peso supermediano Terence Crawford.

Los boxeadores se preparan —especialmente Bud Crawford, quien debe alcanzar las 168 libras para enfrentarse al Canelo— para su encuentro en Las Vegas, Estados Unidos el 13 de septiembre, sin embargo, lo que iba a ser el evento deportivo del año previo a la celebración del 15 de septiembre en México, podría verse opacado por un cambio en el calendario de la Liga MX .

Debido a una modificación en la programación por parte de la Liga MX en el actual Torneo Apertura 2025, el partido entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y las Águilas del América ya no se llevará a cabo la noche del 12 de septiembre, sino el mismo sábado 13 de septiembre .

Como si el cambio de fecha no fuera suficiente, la Liga MX reprogramó el horario del juego a las 21:15 horas, tiempo del centro de México, por lo que se espera que el evento estelar, Canelo vs Crawford —que iniciaría aproximadamente a las 22:00 horas, después de una serie de enfrentamientos previos—, se transmita al mismo tiempo que el Clásico Nacional.

De acuerdo con información de ESPN, la directiva de las Águilas habría sido quien solicitó el cambio en la programación a la Liga MX, misma que notificó a Chivas y terminó por modificar el encuentro del partido correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2025 en Ciudad de los Deportes.

Cabe decir que la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford fue anunciada desde mayo y aunque también tuvo una modificación en el calendario, pues se celebraría el 12 de septiembre, pareciera que los dos eventos estaban destinados a compaginarse y presentar un problema de audiencia para ambas galas deportivas.

¿Dónde será transmitida la pelea de Canelo vs Crawford?

El duelo entre el mexicano y el estadounidense no será visto por televisión abierta en México, pues será una transmisión exclusiva de Netflix. Del mismo modo, el partido entre América y Chivas, será transmitido por TUDN, Vix y las plataformas de Televisa. ¿Cuál de los dos eventos será el ganador del rating esa noche?

