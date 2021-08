Equipo femenino transmitirá el boxeo por primera vez en la historia

Un equipo de mujeres transmitirá el boxeo de "ESPN Knockout" por primera vez en la historia del deporte internacional.

Será este viernes 6 y sábado 7 de agosto cuando las mexicanas Ivette Hernández y Mariale Esoniza, así como las uruguayas, Chris Namus y Cecilia Comunales conducirán las transmisiones en Irlanda y Estados Unidos, respectivamente.

"Este deporte me ha dado mucho"

El viernes 6, desde el Falls Park de Belfast, la atención se centrará en el combate de peso Supergallo entre los locales Michael Conlan (invicto, con 8 nocauts en 15 peleas) y TJ Doheny (22-2-0, 16 ko’s), con una preliminar de lujo por el título gallo EBU Europeo entre invictos: el escocés Lee McGregor (10, 8 ko’s) y el francés Vincent Legrand (32, 17 ko’s).

Y el sábado 7, desde el Armony de Minneapolis, EE.UU., el local Mykal ‘The Professor’ Fox (22-2-0, 5 ko’s) medirá fuerzas con el venezolano Gabriel Maestre (3, 3 ko’s), dos veces olímpico, campeón panamericano y de prolífica campaña como amateur.

“Es un sueño hecho realidad”, dijo Ivette —conocida por cubrir los Juegos Olímpicos, Mundiales de Futbol y Super Bowls—. “Muchas veces pensé que lo mejor que me podría pasar en la vida sería trabajar en ESPN, pero el hecho de sumarme al primer equipo de narradoras, comentaristas y analistas de boxeo, conformado 100% por mujeres, es algo que mi mente jamás pudo haber dimensionado. Ni en mis sueños más ambiciosos pude haber imaginado esto, que, seguramente, será histórico”.

Por su parte, Mariale —guionista y productora que incursiona en el boxeo profesional— dijo estar agradecida con la cadena por darle la oportunidad. “Este deporte me ha dado mucho, ha sido un pilar para salir de una muy fuerte depresión, me enseñó características de mi misma que ignoraba y me hizo redefinir la palabra límites. Vivir tan de cerca historias de boxeadores y boxeadoras no hace más que alimentar la pasión que siento por este deporte. Estaré eternamente agradecida y ansiosa por comenzar”.

“ESPN Knockout” se transmite semanalmente en Latinoamérica con entrevistas y análisis con especialistas en el deporte.

***

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para tí.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

AC