 En Puebla, contentos por el regreso del repechaje

Juan Reynoso, técnico del Puebla, se dijo encantado con la nueva forma de enfrentar las finales del futbol mexicano. Para el peruano, el repechaje será una oportunidad más "para que todos los equipos, por lo menos cuatro más, podamos entrar a un grupo selecto".

Agregó que el reto en esta pretemporada, "es no precipitarnos, no por querer que todo vaya más rápido alguien se vaya a lesionar, lo que podría darse después de tanto tiempo de inactividad. Trataremos de no acelerar los tiempos en ninguna de las fases de entrenamiento que tengamos".

En cuestión de refuerzos mencionó que hasta el momento las incorporaciones del equipo son Daniel Aguilar e Israel Reyes, seleccionados Sub 20, que harán la pretemporada con el equipo, además de Amaury Escoto.

Amaury Escoto, tercer refuerzo del Puebla

A través de su canal oficial de Youtube, el Club Puebla anunció la contratación del delantero mexicano para la próxima campaña de la Liga MX, incluso se tomando unos minutos para mandar un mensaje a la afición camotera.

"Yo estoy muy feliz y encantado de poder estar aquí, incluso ya trabajando para poder cumplir los objetivos que se vienen".

El jugador tapatío cuenta ya con experiencia en el máximo circuito del fútbol mexicano con equipos como Querétaro, Tigres, Lobos BUAP y Toluca.

El nuevo jugando de la Franja de 27 años disputó tres torneos y marcó 15 anotaciones con Dorados.

En el recién cancelado Clausura 2020 del Ascenso MX, marcó cinco tantos para finalizar como el goleador del equipo.

Amaury Escoto se suma como refuerzo junto a los juveniles Daniel Aguilar e Israel Reyes, quienes desde el pasado lunes ya trabajan con el resto del equipo.

JL