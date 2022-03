Elena Oetling recibe reconocimiento

Luego del gran arranque de año que ha tenido y, sobretodo, tras haber sido la velerista número 32 del mundo en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la jalisciense Elena Oetling recibió un reconocimiento honorífico por parte del Club de Yates de Chapala, los Veleristas de Jalisco y de parte de la Federación Mexicana de Vela.

Oetling se dijo muy agradecida y contenta por haber recibido este reconocimiento. Pero también recalcó y dejó en claro que ella no práctica el deporte de vela por el hecho de competir, sino porque eso es simple y sencillamente su pasión.

“Yo la verdad es que no compito por el reconocimiento, veleo porque es mi pasión, porque es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me llena. Tener estos momentos donde se me reconoce es muy bonito, lo aprecio mucho, porque el deporte de alto rendimiento llega a ser muy solitario por momentos. Esto me hace sentir querida y acompañada. Mi agradecimiento a ustedes por estar conmigo, por ser parte de mi camino y mi trayectoria”, comentó la velerista jalisciense.

Tras su actuación en la justa olímpica, Oetling se dio una pausa para tomar un respiro del deporte de alto rendimiento. Pero meses después la jalisciense ha tenido un gran arranque de año 2022, donde logró ya un cuarto lugar en las pasadas US Open Series y conquistó la regata WesMex en la categoría de láser radial.

Su meta a mediano plazo es llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024, pero antes quiere mostrar lo mejor de sí en este nuevo ciclo olímpico que recién inicia.