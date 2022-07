Tras haber conquistado la medalla de oro en la prueba láser radial del Campeonato Norteamericano de Vela 2022, la jalisciense Elena Oetling consiguió plaza para México en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Sin embargo, la velerista tapatía se dijo molesta porque, de última hora y deliberadamente, la Federación Mexicana de Vela (FMV) modificó el proceso selectivo para la justa panamericana, situación que podría otorgarle la plaza a otra representante mexicana en la justa a celebrarse en Santiago, Chile.

"Vine a éste campeonato, por la plaza panamericana para México y para mí misma, porque así lo establecía el proceso selectivo que el 8 de junio del 2022 publicó la FMV; sin embargo, dos días antes del evento, y cuando ya nos encontrábamos en la sede y en los preparativos, la FMV decidió deliberadamente, sin previo aviso y sin informarnos, cambiar el proceso selectivo", expresó la velerista en sus redes sociales.

Además, Oetling agregó que no fue informada de la situación, sino que se enteró casualmente de los cambios en el proceso selectivo.

"No tengo problema con los cambios que se hicieron, sino con la forma de hacerlo. Dos días antes del primer evento. No es la forma, yo prioricé este evento sobre otros por la importancia que tenía, y me entero un día previo por casualidad, de que se tomó la decisión de cambiar el proceso".

"Estamos cayendo en el tipo de situaciones que ya no queremos para el deporte de este país, lo vimos en varias federaciones en el proceso a Juegos Olímpicos y estamos cansados. Estoy molesta y decepcionada de cómo se manejó esta situación y espero que no vuelva a suceder, por el bien del deporte en México y especialmente la vela", expresó.

La tapatía había ganado la prueba de láser radial y fue segundo lugar general de todo el Campeonato Norteamericano. Se dijo satisfecha por su resultado, pero exige respeto.

"Sigo con la mirada puesta en el objetivo y enfocada. Voy a seguir trabajando duro y con profesionalismo como hasta hoy lo he hecho, por lo que pido respeto para mi trabajo y el de mi equipo. Yo cumplí, quedando Top-5 en el evento y ganando la plaza para México", concluyó.

