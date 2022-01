El virus ataca de nuevo a la Liga MX

Las fiestas decembrinas tuvieron sus consecuencias. A unas horas de que ruede el balón en el torneo Clausura 2022, la Liga MX se ha visto atacada nuevamente por una ola de contagios de COVID-19.

Esto provocó ayer que un partido haya sido aplazado, quedando en riesgo otros dos.

Ya en 2020 el Clausura debió ser cancelado por las autoridades de la FMF.

El nuevo brote ha causado que la afición entre en vilo y que la Liga busque fortalecer la prevención y los protocolos en los clubes.

El conjunto de Tigres es el que se ha visto más afectado con 12 casos reportados actualmente y con otros más que ya pudieron salir negativos, como sucedió con el refuerzo Jesús Angulo y con el defensor Carlos Salcedo. Sin embargo, la Sultana del Norte ha sido la zona de más contagios, ya que en Rayados de Monterrey también se reportaron casos en el equipo femenil y tres en el varonil, teniendo a Rogelio Funes Mori, Celso Ortiz y a Luis Romo como los afectados; incluso, la presentación de Romo tuvo que ser cancelada.

En la Ciudad de México los afectados son América, Cruz Azul y Pumas. Las Águilas informaron tener a tres elementos con COVID-19, La Máquina a dos y los Pumas a tres bajo sospecha. En León tienen a dos contagiados.

En el caso de la UNAM, su partido ante Toluca del domingo a las 12 horas podría sufrir cambio, al esperar el resultado de las pruebas realizadas a los dos planteles para el día de hoy.

El que ya fue aplazado fue el duelo entre Santos Laguna y Tigres, que debía jugarse este sábado 8 de enero, pero ahora se disputará el 12 de enero, con la intención de que los jugadores afectados se recuperen.

El presidente de Liga MX, Mikel Arriola señaló que el esfuerzo por tener una Liga libre de COVID-19 se hará cada vez más estricto, por lo que a partir de ahora se realizarán pruebas en los 18 equipos de la Primera división 72 horas antes de cada compromiso.

Año nuevo. Carlos Salcedo comenzó el 2022 con COVID-19 y publicó su foto con el mensaje: “¿cuánto más para que termine esta pesadilla?”. @csalcedojr

Chivas, con “Piojo” y Jiménez aislados

De momento en Chivas no han reportado casos positivos, sin embargo, Roberto Alvarado y Miguel Jiménez fueron separados del plantel como medida de prevención después de que presentaran malestares estomacales.

Jaime Figueroa, Director del área de Ciencias del Deporte de Chivas, detalló cómo trabajan en la prevención y detección de casos positivos de este virus

“Las pruebas que nosotros hacemos las realizamos 72 horas antes de los partidos para tener un resultado ya sea positivo o negativo y poder dar de alta o no a cualquier jugador en el sistema de la Liga. Estas pruebas son las que ya nos exigen, pero no quiere decir que son las únicas que hacemos. Por otro lado creemos que no es suficiente hacer estas pruebas, y por eso vamos testeando según se va comportando el virus”.

MQ