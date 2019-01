El sueño de Nicole en Chivas femenil

Con apenas 17 años de edad, Nicole Pérez ya puede jactarse de haber sido sub campeona del orbe y balón de plata en la Copa del Mundo Sub-17 de Uruguay 2018, sin embargo la jugadora de Chivas Femenil no se conforma y tiene claros sus objetivos a mediano y largo plazo: darle un título al Guadalajara para después, de ser posible, regresar al futbol de Europa, donde ya tuvo una experiencia

En 2017, Nicole tuvo una oferta para probarse como jugadora del Espanyol de Barcelona, experiencia que según afirma, la ha marcado de por vida.

“Cuando me dijeron que si me gustaría irme a España a jugar no me la pensé, me hicieron un acercamiento al Espanyol de Barcelona, donde estuve un mes. Al regresar de España nacieron mis ganas de estar en Chivas porque venían bien y habían sido las campeonas.

“Fue una aventura muy padre por Europa, creo que de las mejores que voy a tener. Fue triste no poderme quedar, pero le saqué muchas cosas buenas y sé que el futbol femenil puede crecer mucho, lo vi en España. Esto me fortaleció para llegar con sueños más grandes. Al cerrar mi proceso en Chivas me gustaría irme de nuevo a España, pero no sin antes ganar una copa aquí con Chivas”.

Nicole cerró un 2018 que, como lo ha expresado, superó a cualquier fantasía que se haya podido formular, pues incluso los tropiezos como haber perdido la Final del Mundial ante España, le dejaron enseñanzas que hoy aplica en su día a día con Chivas.

“El año pasado fue como nos lo dijo una vez alguna profesora: que tu realidad supere tu sueño, y la verdad todo 2018 fue eso. Yo soñaba muchas cosas, pero la vida real fue mejor que un sueño. Por un momento estuve triste por haber quedado en segundo lugar (del Mundial), todavía no asimilaba lo que me habían dado (el balón de plata), pero platicando con las compañeras me llegó la emoción y me di cuenta que no todo era malo, que logré algo realmente bueno”.

“El partido contra Ghana (Cuartos de Final) fue muy especial porque se vinieron muchos sentimientos que nuca había experimentado. Además de eso ahí fue donde caí en cuenta de que el equipo realmente era como una familia. De la Final contra España aprendí que debo comenzar los partidos concentrada, porque la verdad sí nos costó mucho el primer tiempo, ya en el segundo retomamos, pero eso es lo que me llevo, la enseñanza de iniciar cualquier partido a tope”, expresó la mediocampista del Guadalajara.

Convencida del proyecto en el Guadalajara

En las últimas semanas la polémica ha estado presente dentro del campamento de Chivas Femenil, pues entre situaciones económicas y cambios en el banquillo, el representativo del Guadalajara no ha estado del todo tranquilo.

Sin embargo, Nicole Pérez ve con buenos ojos el proyecto del Rebaño, pues afirma que esta nueva etapa con el profesor Luis Manuel Díaz como estratega es una gran oportunidad para ella y todas sus compañeras.

“Es una gran oportunidad para todas, son decisiones que se toman a beneficio del equipo y creo que será un gran torneo. Nos vemos más enfocadas y estamos trabajando bien. Ahora que hemos entrenado, aunque sea poquito, se ve el nivel que todas tenemos”, finalizó la sub campeona del mundo.

Ligada al deporte

Como deportista, la primera opción de Nicole Pérez no fue la práctica del futbol, pues se dedico a la gimnasia y posterioremente representó a Jalisco en futbol y raquetbol de Olimpiada Nacional.

Estudios

Pérez actualmente cursa la preparatoria, pero le gustaría estudiar administración o comunicación en el futuro.