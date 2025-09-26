Atlas y Necaxa, duelo de urgidos en el Jalisco

El Estadio Jalisco volverá a abrir sus puertas este sábado a las 17:00 horas para un partido que, más que atractivo, luce como un duelo de desesperados. Atlas y Necaxa llegan a la Jornada 11 del Apertura 2025 hundidos en la parte baja de la tabla general, con más dudas que certezas y con la obligación de ganar sí o sí para no seguir enterrándose en la mediocridad del torneo.

Los rojinegros atraviesan una pesadilla que parece no tener fin. Con apenas siete puntos en diez partidos, Atlas marcha como penúltimo de la clasificación y suma nueve encuentros consecutivos sin ganar desde aquel lejano debut victorioso ante Puebla. La gestión de Gonzalo Pineda terminó en fracaso tras un arranque desastroso y una bochornosa Leagues Cup, pero el regreso de Diego Cocca tampoco ha traído soluciones. El equipo no funciona: carece de ideas al ataque, es vulnerable en defensa y se desploma con facilidad en momentos clave. Cada semana, la historia se repite: errores, desconcentraciones y un futbol que no convence a nadie.

Necaxa, por su parte, tampoco vive un gran presente. Tras el paso esperanzador de Nicolás Larcamón, los Rayos no encontraron continuidad y con Fernando Gago suman apenas dos triunfos en lo que va del campeonato. Con nueve unidades se ubican en el lugar 14, y aunque aún guardan una mínima esperanza de colarse al Play-In, su nivel actual deja más incertidumbre que confianza. Su último triunfo fue ante Puebla, colero del certamen, lo que evidencia que su capacidad de competir contra rivales de mayor jerarquía sigue siendo limitada.

El antecedente más reciente entre ambos conjuntos no deja bien parado al Atlas: la temporada pasada fue humillado 4-0 en el propio Coloso de la Calzada Independencia, con un futbol paupérrimo. Ahora, con la presión de su gente, los Zorros tienen la urgencia de cambiar la cara, aunque la realidad indica que, de seguir con este pobre funcionamiento, será difícil que logren imponerse.

Atlas y Necaxa llegan golpeados, sin rumbo y con la soga al cuello. Para ambos, este partido no es solo un trámite más: es una última llamada para reaccionar antes de que el torneo los condene definitivamente al fracaso.

Atlas vs Necaxa

Fecha: Sábado 27 de septiembre

Sábado 27 de septiembre Hora: 17:00 (Centro de México)

17:00 (Centro de México) Estadio: Jalisco

Jalisco Árbitro: Víctor Alfonso Cáceres

Víctor Alfonso Cáceres Transmisión: ViX Premium

