El día de hoy, 26 de septiembre, en “La Mañanera del Pueblo”, la Presidenta Claudia Sheinbaum declaró que “nunca se ha estado de acuerdo con la violencia”, respecto al ataque al cuartel militar durante la protesta por estudiantes de Ayotzinapa.

“No estamos de acuerdo con violencia”

En conferencia de prensa se le cuestionó a la Mandataria sobre las manifestaciones del día de ayer, jueves 25 de septiembre, en un cuartel militar en Ciudad de México, en el marco de los 11 años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, donde manifestantes derribaron con un camión la puerta de un cuartel para después prender fuego al vehículo.

A lo que la Mandataria respondió:

“No estamos de acuerdo con acciones violentas como lo que ocurrió ayer”.

Se busca verdad y justicia en caso Ayotzinapa

En conferencia de prensa, la Presidenta compartió un mensaje respecto al onceavo aniversario de la desaparición de los estudiantes, a lo que aseguró que se busca la verdad y justicia en el caso.

Asimismo, reafirmó que hay un compromiso y se está trabajando en ello, mencionando las acciones implementadas: "Hay la entrada de un nuevo fiscal especial en el caso, reuniones con los familiares, con madres y padres de los normalistas, y nuestro compromiso de poner todo lo que está de nuestra parte para llegar a la verdad y la justicia", enfatizó Sheinbaum.

