La Serie del Tequila: una revancha con sabor caribeño en Jalisco

El beisbol latinoamericano se vestirá de gala el próximo 4 y 5 de octubre en el Estadio Panamericano con la celebración de una edición inédita de la Serie del Tequila, un torneo especial y amistoso que enfrentará a los Charros de Jalisco y a los Leones del Escogido de República Dominicana.

Este encuentro surge como una revancha de la Serie del Caribe 2025, donde ambos equipos protagonizaron una final inolvidable que mantuvo en vilo a los aficionados. Ahora, en territorio mexicano, el espectáculo se repetirá con un formato único que promete combinar la intensidad deportiva con una atmósfera festiva en el marco de la pretemporada de los Charros.

La rivalidad entre Jalisco y Leones no es casual. Ambos clubes representan dos tradiciones beisboleras históricas. Por un lado, la mexicana, que en los últimos años ha dado pasos importantes en el beisbol internacional; mientras que, la dominicana es reconocida como una de las grandes potencias de la región.

Más que una serie de enfrentamientos será toda una experiencia, ya que el programa preparado para estos dos días de competencia va mucho más allá del terreno de juego. Los organizadores han diseñado una agenda para que los asistentes disfruten de una auténtica fiesta:

Juego 1 (4 de octubre): al concluir el encuentro, los fanáticos vivirán un gran cierre musical con la legendaria Sonora Dinamita, ícono de la cumbia latinoamericana.

Juego 2 (5 de octubre): tras el partido, se llevará a cabo un Home Run Derby, espectáculo que pondrá a prueba la fuerza de los bateadores más poderosos.

Además, habrá firmas de autógrafos, el destape de los nuevos uniformes de los Charros y diversas activaciones para el público.

La Serie del Tequila no solo busca ofrecer entretenimiento, sino también reforzar la identidad del beisbol como deporte espectáculo en México. Con la presencia de los Leones del Escogido, una de las organizaciones más tradicionales de República Dominicana, y de los Charros de Jalisco, franquicia que ha crecido en prestigio y afición en la última década, se garantiza un choque de estilos, culturas, talentos y emociones que va más allá del resultado deportivo.

