Balón de Oro 2025: ¿Dónde y a qué hora ver la premiación?

El Balón de Oro es un galardón creado por la revista France Football, la cual realiza cobertura de las más importantes ligas europeas, como la Premier League inglesa, LaLiga española y la Serie A italiana. La revista francesa entrega el premio Balón de Oro al mejor futbolista del año desde 1956. Hoy se llevará a cabo la ceremonia anual.

Desde que Sir Stanley Matthews, futbolista inglés, recibiera el primer galardón hace casi 70 años, el Balón de Oro se ha convertido en un testimonio de la extraordinaria habilidad, dedicación e impacto de las leyendas del fútbol y su huella en el juego.

Cabe decir que desde 2018, el Balón de Oro Femenino también reconoce los logros de las mejores jugadoras.

La edición número 69 de la entrega de premios tendrá lugar en el Théâtre du Châtelet de París este lunes 22 de septiembre. En la ceremonia se entregarán los siguientes galardones:

El Balón de Oro masculino (al mejor jugador, temporada 2024/25)

(al mejor jugador, temporada 2024/25) El Balón de Oro femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)

(a la mejor jugadora, temporada 2024/25) El Trofeo Kopa masculino (al mejor jugador joven, temporada 2024/25)

(al mejor jugador joven, temporada 2024/25) El Trofeo Kopa femenino (a la mejor jugadora joven, temporada 2024/25)

(a la mejor jugadora joven, temporada 2024/25) El Trofeo Yashin masculino (al mejor portero, temporada 2024/25)

(al mejor portero, temporada 2024/25) El Trofeo Yashin femenino (a la mejor portera, temporada 2024/25)

(a la mejor portera, temporada 2024/25) El Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador en club/selección nacional, temporada 2024/25)

(máximo goleador en club/selección nacional, temporada 2024/25) El Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora en club /selección nacional, temporada 2024/25)

(máxima goleadora en club /selección nacional, temporada 2024/25) El Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador en club/selección nacional, temporada 2024/25)

(mejor entrenador en club/selección nacional, temporada 2024/25) El Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenador/a en club/selección nacional, temporada 2024/25)

(mejor entrenador/a en club/selección nacional, temporada 2024/25) El Trofeo al Club del Año masculino

El Trofeo al Club del Año femenino

El Premio Sócrates

¿Dónde se transmitirá la entrega del Balón de Oro 2025?

Para México, la entrega número 69 del Balón de Oro será transmitida a través de Claro Sports y PlutoTV en punto de las 14:00 horas.

*La programación está sujeta a cambios

