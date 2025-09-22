Lunes, 22 de Septiembre 2025

Liga MX: Horarios y canales de los partidos del 23 de septiembre

Esta es la guía de los juegos del día en el campeonato mexicano

Por: Oralia López

Para el martes están programados cuatro juegos. IMAGO7

Los partidos de la Liga MX del Torneo Apertura 2025 continúan este martes 23 de septiembre con duelos que prometen emociones, goles y espectáculo. Los aficionados podrán seguirlos EN VIVO a través de diferentes canales.

A continuación te decimos los horarios y dónde ver cada partido de la Liga MX programado para el martes 23 de septiembre de 2025.

Partidos martes 23 de septiembre de 2025 - Liga MX, dónde ver EN VIVO

Este martes 23 de septiembre están programados cuatro partidos correspondientes a la Jornada 10 del Apertura 2025.

Los encuentros se podrán seguir en vivo a través de distintas plataformas: algunos estarán disponibles en televisión abierta y otros en transmisión exclusiva por streaming. Destacan las señales de Caliente TV, Azteca Deportes Network y Amazon Prime Video, que transmitirá el duelo de Chivas.

  • Puebla vs Pachuca | 19:00 horas | Caliente TV
  • Chivas vs Necaxa | 19:07 horas | Amazon Prime Video
  • Juárez vs Pumas | 21:00 horas | Caliente TV, Azteca Deportes Network
  • León vs Mazatlán | 21:05 horas | Caliente TV

Resultados y más de la Liga MX

No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX hoy, martes 23 de septiembre, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

