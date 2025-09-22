Los partidos de la Liga MX del Torneo Apertura 2025 continúan este martes 23 de septiembre con duelos que prometen emociones, goles y espectáculo. Los aficionados podrán seguirlos EN VIVO a través de diferentes canales.A continuación te decimos los horarios y dónde ver cada partido de la Liga MX programado para el martes 23 de septiembre de 2025.Este martes 23 de septiembre están programados cuatro partidos correspondientes a la Jornada 10 del Apertura 2025.Los encuentros se podrán seguir en vivo a través de distintas plataformas: algunos estarán disponibles en televisión abierta y otros en transmisión exclusiva por streaming. Destacan las señales de Caliente TV, Azteca Deportes Network y Amazon Prime Video, que transmitirá el duelo de Chivas.No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX hoy, martes 23 de septiembre, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF