Los partidos de la Liga MX del Torneo Apertura 2025 continúan este martes 23 de septiembre con duelos que prometen emociones, goles y espectáculo. Los aficionados podrán seguirlos EN VIVO a través de diferentes canales.

A continuación te decimos los horarios y dónde ver cada partido de la Liga MX programado para el martes 23 de septiembre de 2025.

Partidos martes 23 de septiembre de 2025 - Liga MX, dónde ver EN VIVO

Este martes 23 de septiembre están programados cuatro partidos correspondientes a la Jornada 10 del Apertura 2025.

Los encuentros se podrán seguir en vivo a través de distintas plataformas: algunos estarán disponibles en televisión abierta y otros en transmisión exclusiva por streaming. Destacan las señales de Caliente TV, Azteca Deportes Network y Amazon Prime Video, que transmitirá el duelo de Chivas.

Puebla vs Pachuca | 19:00 horas | Caliente TV

Chivas vs Necaxa | 19:07 horas | Amazon Prime Video

Juárez vs Pumas | 21:00 horas | Caliente TV, Azteca Deportes Network

León vs Mazatlán | 21:05 horas | Caliente TV

Resultados y más de la Liga MX

No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX hoy, martes 23 de septiembre, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

